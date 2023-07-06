「全部殺光」民進黨部主委接恐嚇單...還罵5億高中生案　婦落網

▲「全部殺光！」民進黨部主委接恐嚇單，怒轟5億高中生案，警方逮捕到一名40多歲婦人。（圖／市議員李天生提供）



記者游瓊華／台中報導

民進黨台中市黨部主委、台中市議員李天生服務處，日前驚傳接獲恐嚇傳單，傳單中痛批民進黨，還質疑5億高中生案竟排除他殺，同時揚言「歡迎大家把蔡英文、民進黨立委、法官、廢死聯盟及其全家，全部都殺光」，警方據報後，循線調閱監視器逮獲一名年約40多歲的婦人，婦人坦承製作並放置傳單，訊後依恐嚇罪嫌函送法辦。

婦人在信中提到，民進黨一黨獨大，也質疑露胸網紅可當立委？更提到5億高中生案竟排除他殺；性侵累犯殺死馬國無辜女孩不會死刑，並且痛批廢死聯盟等。

李天生指出，6月19日同仁上班時發現這張傳單，調閱監視器發現，6月18日下午16時38分左右，一位頭戴帽子及口罩的婦女，出現在大里新生西路的服務處前，經過停放在服務處前的車輛，停下腳步探頭觀察後，再繞回車輛後方進入服務處門前，將一封名為「下架民進黨！滾出政壇！」的傳單插在警方巡邏箱後離去。

▲傳單中提及5億高中生案，也提到不滿廢死聯盟等。（圖／李天生議員提供）



李天生表示，傳單最後一段「歡迎大家把蔡英文及其全家、民進黨立委及全家、法官及其全家、廢死聯盟及其全家，全部都殺光沒有關係，因為殺人不用償命，盡量殺！」經考量認為渉及眾多人物安全，並擔心背後有特定團體主導，因而決定報警偵辨。

警方據報後，調閱服務處附近道路監視器掌握特定對象，傳喚犯案婦人到案說明，她告訴警方，她覺得民進黨執政下，犯罪的事情越來越多，曾向立委陳情過沒有下文，所以改向李天生投訴，警方訊偵辨後依恐嚇罪嫌將她１移送法辦。