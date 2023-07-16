陷土地爭議！黃國昌喊不會迴避　「該怎麼辦就怎麼辦」

▲館長陳之漢與黃國昌一同舉辦「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

新北市議員張錦豪爆料，前立委黃國昌住宅，不僅違建「變高變胖」，還蓋在國有山坡地保育區，對此，國有財產署官員證實「違約占用」。黃國昌今（16日）現身716大遊行活動現場，對於相關爭議，他表示，已正式發函承租人跟新北市府，若承租人未改善那就中止租約、把土地收回來，依法該怎麼辦就怎麼辦。

黃國昌近期陷入土地、房產爭議，日前名下保護區土地違規鋪設混凝土闢建停車場，新北市府城鄉發展局表示，這筆土地不符合土地使用規則，黃國昌則澄清，這筆土地承租給鄰居，自己並不知情，若有違法就依法依約處理。張錦豪日前又接著加碼，爆黃國昌住宅「長高長寬」，經新北工務局初步判定違建。

至於非法佔國有地疑慮，國有財產署官員表示，黃國昌住家一帶的基地範圍大，被佔用地共有2筆，國產署依法必須持續清理佔用地，但非外傳的「一整排都是」。不過官員也強調，國有地違約佔用，租金追繳沒有上限，呼籲盡快面對。

對於停車場爭議，黃國昌表示，已正式發函承租人跟新北市府，先給承租人改善機會，如果沒達到新北市府的要求，那就中止租約、把土地收回來。

至於違建部分，黃國昌指出，完全尊重新北市府認定，依法該怎麼辦就怎麼辦。

對於國產署認定侵佔國有地，黃國昌直言，自己是法律人，依法該怎麼做就怎麼做，雖然房子30幾年前蓋的，我現在是所有權人，不會迴避。

黃國昌表示，30幾年來都沒收到政府任何通知，上禮拜五自己也是經由媒體知道，相信台灣公務員依法行政，給通知、依法該怎麼做就怎麼做，我是房屋所有權人，不會迴避。

至於知道是違建嗎？黃國昌表示，自己2006年回台北後，就跟爸媽一起住在那裡，這樣寄存老違建，依照政府認定，該怎麼處理就怎麼處理，我沒有特權也不會關說。

媒體追問是否會覺得中央介入？黃國昌表示，自己不希望做任何揣測，更不希望模糊活動焦點，「大家齊聚一堂不是聲援我或館長，是為了讓政府聽到人民心聲。」

