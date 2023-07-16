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快訊／1打3！王婉諭上台痛批柯、侯、賴　柯粉不滿嗆「小燈泡滾」

▲▼時代力量黨主席王婉諭出席「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動，716遊行。（圖／記者李毓康攝）

▲時代力量黨主席王婉諭出席「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢今（16日）下午2點在凱道舉行「公平正義救台灣」遊行，時代力量黨主席王婉諭也率領黨公職出席，王婉諭一上台就砲打賴清德、侯友宜、柯文哲，前面都歡呼聲不斷，但王批柯跟「黑色」走太近時，現場一片噓聲跟倒讚，大聲嗆聲「舔民進黨」、「下面一位」、「黨主席換黃國昌」、「小綠閉嘴下台」、「小燈泡滾」。

王婉諭上台砲打民進黨、侯友宜黑金、大群館爭議，王婉諭表示，下個會期時代力量要推全國歸戶的囤房稅；租屋時價登錄，她也提到苗栗大埔事件、社子島事件，王批柯文哲，選民不是你的太監，不要讓台北社子島變成苗栗大埔案。

王婉諭也痛批，民進黨跟黑金權貴勾結，消極打擊黑金的法案，政黨應該跟黑金劃清界線，不該怠惰修法。而白色也跟黑色越走越近，競選總統的柯文哲不該跟黑道鍾東錦、佔用國有地的人站在一起。

王婉諭是上台致詞政治人物中評價最兩極者，批評侯友宜、賴清德時，台下群眾一陣拍手叫好，但批評柯文哲時，台下群眾群情激憤，更怒批「舔民進黨」、「下面一位」、「黨主席換黃國昌」、「小綠閉嘴下台」、「小燈泡滾」。

王婉諭表示，過去七年來，從實價登錄2.0、平均地權條例到囤房稅，時代力量在居住正義上面，永遠站在最前面，站在最前面倡議，站在最前面提法案，站在最前面，被民進黨撲天蓋地的側翼網軍抹黑，「要選舉了，民進黨才非常不要臉的說，我也要改革，這不是欺騙選票，什麼才是！」

話鋒一轉，王婉諭批評，作為最大的在野黨，國民黨從來不把居住正義當一回事。侯友宜三個禮拜前，在台大演講說要支持囤房稅、空屋稅，昨天提出的五大居住政策，囤房稅跟空屋稅就不見了，這種連持有稅改革，都不敢說出口的政黨跟候選人，跟欺騙選票的民進黨，有什麼不一樣，憑什麼要人民支持他？

王婉諭也表示，被禁建了數十年的社子島，台北市長柯文哲採用「全區鏟平的區段徵收」，來解決社子島的問題。環評過程中，柯文哲還直接放話「一定要輾過去」，請問柯文哲，你是不是雍正王朝看太多，以為自己是宮廷劇裡的皇帝！社子島外來土地掮客橫行，柯文哲不知道民進黨大金主，何志偉家族的薛凌，已經在這邊買好土地了，你不知道這樣輾過去，會害多少居民流離失所嗎？ 「我要告訴柯文哲，選民不是你的太監、你的狗。不要讓台北市的社子島，變成另一個苗栗大埔案，好不好！」

對於司法改革，王婉諭批評，完全執政的民進黨，就是「權貴司法」的最佳代言人。民進黨一方面與政商勢力分享權力，另一方面非常消極怠惰，拖延打擊權貴司法的各種法案。當年司改國是會議做出的決議，到現在一點動靜都沒有！這樣的民進黨，有決心推動司法改革嗎？

王婉諭也批評黃承國、郭再欽等人。她直言，過去，我們痛恨國民黨的黑金勢力，同樣的，也不能容忍有樣學樣、青出於藍、更勝於藍的民進黨，但也必須很負責任的指出，白色跟黑色的距離，並沒有比綠色、藍色遠到哪裡去，我說的，就是要競選總統的柯文哲。

王婉諭批評，柯跟在農地上違法堆置砂石、開採砂石，甚至佔用國有地的鍾東錦站在一起，他跟早年涉嫌職棒簽賭、盜採砂石，佔用國有地蓋違建的顏清標家族站在一起，去年苗栗坤輿掩埋場，好幾次的深夜凌晨，好幾百個黑衣人，在那邊毆打、欺負老百姓，我跟大家講，顏清標家族就是坤輿掩埋場的股東，鍾東錦的道上好兄弟，就是幕後黑手之一。

王婉諭批評，當侯友宜、郭台銘忙著結交鍾東錦、顏清標家族，這種魚肉鄉民的黑金勢力，柯文哲，也在做一樣的事情。這就是柯文哲，這就是民眾黨，跟這些牛鬼蛇神站在一起，算什麼第三勢力，跟這些魚肉鄉民的混蛋站在一起，算什麼超越藍綠？

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