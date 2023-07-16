憂716遊行成藍白造勢場？　館長：他要喊凍蒜我也沒辦法

▲館長陳之漢與黃國昌一同舉辦「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢今（16日）下午2點在凱道舉行「公平正義救台灣」活動，鴻海創辦人郭台銘、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲皆將出席，而主辦單位禁止政黨造勢，試圖把政治味降到最低，館長表示，已經講過不准喊口號，但人那麼多，若他要喊我也沒辦法控制，人家也有言論自由。

有志於總統大位的幾位參選人，民眾黨主席柯文哲、新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘也將出席，根據規劃，郭台銘約3點20分率先走到凱道，柯文哲3點30分抵達，侯友宜壓軸4點到。主辦單位預計給每人10分鐘時間上台分享，藍白之間的互動、三人是否同框也是關注焦點。

這場活動除館粉、昌粉外，據了解，柯粉已動員到場幫柯文哲造勢，而侯友宜趕在活動前夕提出5大住宅政策「拆彈」，郭台銘也透過多場宣講把聲勢拉高，活動當下，誰能取得台下群眾最多迴響將成各陣營重點。

黃國昌表示，今天的這場活動，不是任何總統候選人的造勢大會，也不是任何政黨造勢大會，今天齊聚在凱道上的人民，都是為了共同訴求而來。

黃國昌表示，至於2024總統大選、國會選舉，各黨各派要辦什麼樣的造勢大會、提什麼樣的候選人，我們都尊重。

至於是否擔心今天現場有人喊凍蒜，變調成政治活動？館長表示，已經講過這場遊行就是不准喊口號，不准發政黨旗幟、也不準穿任何政黨的衣服，他們不樂見，但人那麼多，若他要喊我也沒辦法控制，人家也有言論自由。

至於遊行是否動員粉絲？館長連忙表示，沒有、沒有，自己只有這個月時間一直拜託大家來，「我沒有動員能力，因為我不屬於任何政黨！」