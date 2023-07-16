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兒越看越帥！他見老婆「高富帥前任」自卑怒驗DNA…全家毀了

兒越看越帥⋯他驚見老婆「高富帥前任」超慌！怒驗DNA　1動作全家毀了

▲人夫看到妻子前任長得很帥，竟懷疑兒子非親生。（示意圖／PAKUTASO）

圖文／CTWANT

有些人會因為自卑感作祟，而做出令人意想不到的行為。一名人夫偶然看見老婆前任，發現對方是高富帥，條件相當不錯，結果回家後發覺兒子似乎越看越帥，因此偷偷跑去驗DNA，雖然鑑定報告顯示孩子是親生的，但也因為忘了做一件事，家庭破碎。

洪素卿在《震震有詞》分享一則案例，一名男網友和老婆結婚3年，在這當中從來沒有看過老婆的前任男友，結果某次無意間看見老婆前任，發現對方很帥，身高180公分，基本上就是外界所說的高富帥。

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洪素卿表示，而該名男網友只有170公分，長相平庸，相比之下就覺得相形見絀，人家雖然沒幹嘛，也沒做什麼，但心中就有莫名疙瘩；而就在第二次看到老婆前任後，男網友回家越想越不對，再看看兒子似乎有點太帥，因此跑去驗DNA。

所幸他打開親子鑑定報告後，確認兒子是自己的親生兒子，鬆了一口氣。洪素卿指出，然而他在之後忘記做了一件事情，就是忘記毀掉鑑定報告，結果被老婆發現，老婆因此勃然大怒，帶著孩子離家出走，至今都沒回家，家庭因此破碎。

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