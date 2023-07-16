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嬤突說話不清楚　醫揭「這食物」吃太多害肝腦病變：久了恐叫不醒

不是中風！嬤突說話不清楚　醫揭「這食物」吃太多害肝腦病變：久了恐叫不醒

▲阿嬤攝取過量的肉類導致血氨值超標。（圖／Photo-AC）

圖文／CTWANT

蛋白質是維持人類生命的必要生物分子，但也和其他營養素一樣過猶不及。一名有肝硬化的70多歲婦人，突然出現答非所問等異常行為，經檢測血氨值遠超正常上限100，達到200多ug／dL，已處於「肝腦病變」，造成她肝腦病變併發症原因，正是肝臟無法代謝進食過多肉類產生的氨。

胃腸肝膽科醫師蕭敦仁在節目《健康好生活》表示，人體每1公斤體重1天需1公克的蛋白質，老人則至少要1.2公克，而肉類便是大多數人補充蛋白質主要來源。但肝臟代謝肉類產生的氨不只有毒，進入腦部還容易使人感到模糊不清，肝腎功能不佳者應避免過量攝取。

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而該名有長期C肝病史，導致肝硬化無法順利排毒的婦人，就被家人發現「最近怪怪的」，出現意識混亂、講話不清楚或答非所問，白天還會一直嗜睡而被帶來就醫，經檢測除發現血氨過高，婦人也因便秘問題，導致毒素更難排除，於是緊急灌腸並限制她的蛋白質攝取量。

蕭敦仁指出，婦人出現的肝腦病變可分為個性改變、答非所問、日夜顛倒的1級混亂；說話判斷力差、手及身體不自覺顫抖的2級嗜睡；大部分時間都在睡眠狀態，但可叫醒的3級半昏迷；以及最嚴重的叫不醒4級。

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