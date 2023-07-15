警方突襲性交易現場「撞見自家長官」　局長辯：她自己上車的

▲美國警方突襲性交易現場撞見自家長官。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

美國密西根州底特律日前爆發一樁警界醜聞，當地警方在闖入一起性交易現場時，沒想到查獲的對象竟然是自家警察局長弗格森（Bryan Ferguson）。弗格森第一時間就辯稱是對方自己上車的，但最後弗格森還是在事發隔日引咎辭職。

根據《紐約郵報》報導指出，當時底特律的便衣緝毒人員在偵查一樁毒品案件時，路上撞見一名疑似應召女郎的女性，於是就派員跟蹤。在目擊到該名女性上車與某人進行性交易後，警方隨即上前盤查。沒想到下車的男性，竟然是底特律第一區警察局長、底特律警務委員會的委員弗格森（Bryan Ferguson）。

弗格森在看到警察盤查後，先是自爆家門，詢問警方是否能「幫忙」，結果遭到現場警方的拒絕。事發隔日，弗格森就宣布辭去警察局長的職務，更強調自己不認識該名女子，該名女子是自己上車的，整起事件只是一個「誤解」。

事後，當時負責盤查的員警表示「頭銜或職位，並不能成為凌駕法律之上的理由」，而目前弗格森也因為涉嫌與應召女郎發生性行為，面臨遭到當地檢調機構開具輕罪傳票的情況。

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