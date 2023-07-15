高雄內戰海水變噴口水！陳其邁「毋尬意輸」喊抓對手：議長作弊

▲高雄內戰第二場為帆船賽，康裕成跟陳其邁見面之後就先比「嘴上功夫」 。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄市政府跟議會第二場海上內戰，日前在端午節划龍舟比賽，市府隊以10秒險勝，而今天（15日）市政府跟議會進行第二次對決，就在海上進行帆船比賽，市長陳其邁跟議長康裕成一見面，雙方的嘴都互不相讓，陳其邁頻頻酸康裕成是壓艙貨，讓康裕成在賽後直接在台上「自行宣布」贏了，讓陳其邁也回敬「議會作弊」。

高雄市府會的水上運動君子之爭再開戰場，由陳其邁市長領軍的市府隊跟市議會隊伍再度同場競技，一較高下。上個月在端午龍舟競賽中，議會隊以10秒之差殘念敗給市府隊後，一直要求「好膽擱來」，正好跟風這次「高雄國際帆船賽」，雙方邀約海上再戰。

▲陳其邁主掌舵 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲議會隊出海的瞬間，氣是滿滿 。（圖／記者吳世龍攝）

15日下午一點半左右，陳其邁與康裕成一見面，陳其邁對著媒體鏡頭大喊康裕成是「壓艙貨」，康裕成反擊說是「我們是壓船寶咧」，陳其邁見狀又說：「他們上船之後，船不會翻船，因為減慢速度」，同時要大家看議會隊有沒有回來，並且還強調：「必要時，我會通知海巡署」，氣得比賽開始之後，康裕成率領隊員在海上直接開喊：「陳其邁，放馬過來」。

最後，康裕成回到終點之後，自行在台上宣佈「議會贏了」，讓陳其邁大酸不知道市府對裁判紮的很深、擁有主場優勢，甚至揭露議會作弊，因為市府隊帆船長度為51呎，議會隊比較輕，少了5呎，而且絞盤是電動馬達，市府的是手動式。不過最後結果是經過裁判長以國際差分計算規則宣布比賽結果，雙方同樣以48分19秒獲得優勝，市長與議長開心以香檳互噴，歡樂氣氛達到最高點。

▲高雄內戰第二場為帆船賽，康裕成跟陳其邁見面之後就先比「嘴上功夫」 。（圖／記者吳世龍攝）