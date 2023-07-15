屏東農村嘉年華　39度體感溫度…百人體驗焢土窯樂趣

▲屏東縣政府在農業物產館舉辦農村嘉年華活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為讓民眾有機會體驗農村休耕期的生活，屏東縣政府15、16日兩天在農業物產館舉辦農村嘉年華，除了讓民眾體驗焢土窯，並展售屏東農特產展售及稻農市集、免費氣墊水池城堡等活動，讓民眾消暑一夏，雖體感溫度達39度，仍吸引大小朋友熱情參與。

縣長周春米到場體驗焢土窯活動，與大小朋友打起水仗，周縣長期待未來持續整合地方資源搭配農業物產館，使產業活化的力度加深加廣。

周縣長說，焢土窯是許多長輩在昔日農村社會兒時的快樂時光，隨著土塊一層層往上疊成一個空心圓球狀的窯，要穩固又不能太高，從疊窯、生火到蓋窯都是學問，焢土窯活動除了可以拉近家人、朋友的關係，也能培養團隊合作精神，促進情感交流，看到那麼多人一起參與，覺得很難得也很感動。

李先生帶著全家三代同堂一起焢窯；他說，難得回到田間焢土窯，童年的生活寫照再次浮現眼前，雖然天氣炎熱，但可以帶著孩子體驗他們從未有過的生活經驗，讓孩子在田間奔跑放電、大人生火疊土窯、阿公阿嬤分享農村生活經驗談，把上一代的童年回憶繼續延續與傳承下去。

縣府農業處表示，現場提供焢土窯工具、柴火、磚頭及屏東當地食材、地瓜、山芋仔、玉米、棒棒腿等，民眾也可以自帶食材及帳篷桌椅一起同歡。