屏東夏日狂歡祭　期間限定「郵輪巴士699元暢玩夏日之旅」

▲林後四林 。（圖／屏東縣政府提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府整合夏日主題活動與熱門觀光景點，加碼推出期間限定【2023夏日狂歡祭-潮州好好玩】郵輪巴士路線，於7月15日起至9月2日為期兩個月，每週六發車共計8梯次，每梯次限量40位名額，1人只要699元，就能搭乘最好玩的夏日郵輪巴士，前往「二峰圳」玩水消暑、「屏東可可園區」DIY體驗、「潮州鐵道園區」及今夏最具話題性的「2023夏日狂歡祭」。

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縣府交通旅遊處表示，這次郵輪巴士路線，起點由「潮州轉運站」集合上車，並增加「林後四林平地森林園區」接駁點位，讓民眾彈性選擇上車地點；這次行程再次結合來義鄉「二峰圳」景點，，並邀請在地專業導覽解說人員敘述日本工程師-鳥居信平先生，如何完成巨大工程地下集水廊道，將隱身地下清澈的伏流水變成當地民生及灌溉用水，讓屏東農田在枯水期也不會缺水灌溉。

接著到「屏東可可園區」，安排體驗可可DIY活動，午餐特別規劃在地風味午餐及特色飲品，包含客家小炒、萬巒在地滷豬腳及客家特色鹹魚肉餅等，品嚐屏東在地美食。

下午安排導覽「潮州鐵道園區」，全台首座火車維修兼具休閒觀光機廠，鐵道文物館內展示各式各樣的鐵路機械、列車車廂、更有全台唯一50噸大物車，也是鎮區之寶，讓你見證百年鐵道歷史文物。最後抵達「林後四林平地森林園區」，盡情享受今年暑假限定的「2023夏日狂歡祭」活動。

再次呼籲大家，出外旅遊務必選擇合法旅宿，以確保住宿品質與人身安全，切勿入住未合法申請登記及違規擴大營業房間之旅宿業者，這次報名可至活動官網查詢（https://www.fun2tw.com/TravelSchdule/Details/3274?Mobile=）或屏東旅遊網（https://www.i-pingtung.com/），並歡迎下載「屏東go好玩」及「屏東公車」等APP掌握第一手活動訊息。