高樹鄉夏日音樂祭7／14開跑　「夏宴漱石」餐桌菜限量版登場

▲「2023高樹鄉夏日音樂祭」14日開鑼 。（圖／高樹鄉公所提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣高樹鄉新豐親水公園今年初開幕後立即爆紅，整座公園約1.8公頃的面積，擁有將近43個籃球場大小的戲水池，是一座超大型免費玩水景點、另有遮陽棚、淋浴更衣間等完善的設備是親子的夢幻天堂。公所今(14)日起至16日一連三天舉行「2023高樹鄉夏日音樂祭」活動。

高樹鄉公所為推展鄉內觀光，配合夏日祭活動，除了戲水樂趣和音樂表演外，更邀集各式美食攤商、高樹優質農特產、手作小物及風格餐車到場，歡迎民眾來享受夏日樂趣。

而16日的星空夜晚首辦限量席次的『夏宴・漱石』餐桌活動，在大武山下高樹親水公園岸邊開宴，由高樹觀光產業協會設計菜單、高樹小農提供在地食材，邀請高樹在地超過30年老字號新真珍餐廳總鋪師－廖家豐，與原山中天景觀休閒餐廳主廚－梁芝雅雙主廚攜手上菜，感受不同的高樹沁涼仲夏星夜。

高樹鄉鄉長梁正翰表示，新豐親水公園設有各種童趣造型花灑，自開幕以來，佳評如潮，民眾不斷地詢問開放時間，暑假特別爭取經濟部水利署經費規劃一場適合全家大小共同參加的夏日音樂祭活動，在這大武山下一起在戲水池中聽著音樂，將高樹的好物通通買起來，享受獨特的夏日體驗，感受高樹生活的美好。