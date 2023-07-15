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快訊／泰利颱風生成了！最新路徑曝　今入夜變天「劇烈降雨襲4地」

▲▼菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓生成為今年第四號颱風「泰利」。（圖／翻攝自RAMMB）

▲菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓生成為今年第四號颱風「泰利」。（圖／翻攝自RAMMB）

記者李姿慧／台北報導

熱帶性低氣壓TD05今(15日)下午2點生成今年第4號颱風「泰利」，路徑朝北北西往海南島附近前進，不會侵襲台灣，不過外圍環流將帶來水氣襲台，今晚起將變天，今晚到明天周日(16日)基隆北海岸、東半部、南部及各地山區有短暫陣雨，午後中南部和山區有局部大雨。

日本氣象廳今下午發布，位於南海的熱帶性低氣壓已經發展為輕度颱風「泰利」，為今年第4號颱風，也是7月起的颱風季首個颱風。

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▲▼「泰利」颱風生成。（圖／翻攝日本氣象廳）

▲「泰利」颱風生成。（圖／翻攝日本氣象廳）

中央氣象局下午也宣布，原位於中西沙島海面的熱帶性低氣壓於今(15)日下午2時發展為輕度颱風，編號第4號(國際命名:TALIM，中文譯名:泰利)，預測未來將向西北西往廣東海面移動，對台灣無直接影響。

輕度颱風「泰利」未來將朝海南島附近前進，不會直接侵襲台灣，不過今下午起，東部、東南部沿海有長浪發生的機率；另泰利颱風外圍環流將帶來水氣，今晚起將變天，降雨將持續至下周二(18日)。

其中今晚起至明天周日受颱風外圍雲系影響，基隆北海岸、東半部、南部地區及各地山區有短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，中南部地區及其他山區並有局部大雨發生的機率。

▼泰利颱風今下午2點生成，最新預測路徑圖出爐。（圖／氣象局）

▲▼泰利颱風今下午2點生成，最新預測路徑圖出爐。（圖／氣象局）

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