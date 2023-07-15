泰利颱風今生成！連4天轟大雷雨　後續還有熱帶擾動接力

▲受外圍環流水氣影響，周日到下周三嚴防午後大雷雨。（資料圖／記者陳煥丞攝）

記者李姿慧／台北報導

熱帶性低氣壓今(15日)將生成颱風，對台灣沒有直接威脅，但因外圍環流寬廣，對台灣天氣仍會造成影響，今花東、恆春半島將有局部降雨，西部山區午後也有短暫陣雨。明天周日(16日)到下周三(19日)對台影響將更明顯，東部、恆春半島有短暫陣雨外，西部午後對流旺盛，將有局部大雷雨或較大雨勢。

熱帶性低氣壓(TD05)目前位於台灣西南方的南海海域，強度逐漸增強，天氣風險公司分析師、天氣職人吳聖宇表示，該熱帶性低壓預估今(15)日就會增強為今年第4號颱風「泰利」，依照目前預報資料來看，準泰利颱風將會趨向廣東沿岸一帶移動，對台灣沒有直接威脅，但是它外圍的低壓帶範圍相當寬廣，對台灣的天氣仍會造成影響。

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吳聖宇指出，今天(15日)低壓外圍的東南風環境就會為花東地區、恆春半島帶來局部降雨，西半部山區午後也會有局部短暫陣雨，北部、東北部沿海以及台東、恆春半島沿海的風浪將會增大。

吳聖宇也提醒，明天(16日)起一直到下周三(19日)，低壓帶對台灣天氣影響會更明顯些，整體大氣環境轉趨不穩定，除迎風面東半部、恆春半島一帶持續會有短暫陣雨外，西半部的午後熱對流發展也會變得比較旺盛，可能有局部大雷雨或短時較大雨勢出現的機會，北部、東北部以及南部、恆春半島等地沿海風浪仍會較大。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／天氣風險）

溫度方面，雖下雨機會增多，但整體溫度偏高，吳聖宇表示，周末期間(15日~16日)各地高溫可到33到35度，尤其大台北地區、中南部近山區以及花東縱谷內局部單點可能超過36度或以上。下周一到下周三(17日~19日)各地高溫有機會略降，但還是普遍可到32-34度，有些區域仍會來到36度上下。

下周四(20日)後隨太平洋高壓增強西伸，台灣將恢復夏季型山區午後雷雨為主的天氣型態，溫度將再度偏高，可能又有37度以上極端高溫出現。

吳聖宇表示，後續南邊的熱帶擾動也將會一個接著一個的開始發展，正式進入今年的颱風活躍季節，不過是不是會影響台灣還是要等到擾動發展比較明確後才有辦法確認，目前都還言之過早，暫時不必太擔心。