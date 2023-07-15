熱帶系統活耀！泰利輕颱下午生成　專家曝未來10天「還有1個」

▲除泰利颱風外，未來10天還可能再生成1個颱風。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李姿慧／台北報導

熱帶性低氣壓最快今(15日)下午將生成「泰利」颱風，不會直接侵襲台灣，不過外圍水氣將飄到台灣，下周三(19日)前天氣都相當不穩定。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，菲律賓附近熱帶系統活耀，未來10天內除泰利外，預估還會有1個颱風形成。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，位於南海的熱帶低壓已經整合差不多了，最快今天下午成為第4號「泰利」颱風，預估會慢速朝西進行，對台灣沒有直接影響，但明天(16日)至下周二(18日)外圍水氣會飄到南台灣，下雨機率增加，其他地區午後雷陣雨也會變得明顯。

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菲律賓東方還有另一個低壓系統逐漸成形，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，該低壓系統位大低壓帶的東側，加上高壓導引之下，明後天(16日~17日)快速朝台灣東部海域靠近，因為移動速度很快，發展時間有限，成為颱風的機率偏低，但有機會挑戰熱帶低壓。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，下周三(19日)之前台灣均位於低壓帶中，天氣相當不穩定，下周四(20日)過後高壓重新增強，天氣逐漸穩定，恢復夏季型天氣型態；但菲律賓附近的熱帶系統持續活躍，未來10天除泰利之外，預估還會有1個颱風形成。