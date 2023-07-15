明起4天炸雷雨！15縣市飆「極端38℃」　泰利颱風今生成

▲天氣炎熱許多人會去海邊消暑。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉國吏／綜合報導

今(15)日盛行東南風，各地晴朗「酷熱」，注意38度以上「極端高溫」。氣象局針對全台15縣市發佈高溫燈號。明日至下週三(16至19日)熱帶擾動及「季風低壓環流」(mosoon gyre)接連影響，水氣多、各地有局部短暫陣雨的機率，午後慎防大雷雨發生。在呂宋島西側的熱帶低壓，今將發展為輕颱「泰利」，朝廣東方向前進，不侵台。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今(15)日盛行東南風，各地晴朗「酷熱」，注意38度以上「極端高溫」、紫外線強，應注意防曬、防中暑；山區午後有局部雷陣雨；迎風面花東及恆春半島，偶有局部短暫陣雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲全台15縣市高溫燈號。（圖／中央氣象局）

今日各地區平地氣溫：北部25至38度，中部25至37度，南部25至38度，東部23至37度。氣象局針對全台15縣市發佈高溫燈號，中午前後台北市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；基隆市、新北市、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣為黃色燈號，請注意。

明日至下週三(16至19日)熱帶擾動及「季風低壓環流」(mosoon gyre)接連影響，水氣多、各地有局部短暫陣雨的機率，大氣不穩定，午後有強對流，慎防「大雷雨」及其伴隨的「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)。下週一起氣溫微降。下週四、五(20、21日)「季風低壓環流」西移、水氣減少，花東仍有局部短暫陣雨，午後對流減弱。

▲泰利颱風潛勢圖。（圖／中央氣象局）

最新(15日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，在呂宋島西側的熱帶低壓，今將發展為輕颱「泰利」，朝廣東方向前進，不侵台。最新(14日20時)歐洲模式17日20時模擬圖顯示，「季風低壓環流」，偏西緩慢移動；另一擾動在台灣東北方海面，發展很有限(熱帶氣壓機率20%、成颱機率0%)。此外，歐洲系集模式20日20時模擬圖)顯示，下週四另有熱帶擾動在菲律賓東方海面發展(熱帶氣壓機率80%、成颱機率60%)，朝西北西前進，模式調整中，應持續密切觀察。

▼左圖：最新(14日20時)歐洲模式17日20時模擬圖顯示，熱帶擾動在台灣東北方海面，發展很有限。右圖：最新歐洲系集模式，20日20時模擬圖顯示，另有熱帶擾動在菲律賓東方海面發展(熱帶氣壓機率80%、成颱機率60%)，朝西北西前進。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

