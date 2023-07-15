泰利輕颱今下午生成！最靠近台灣時間曝　雨連轟3天

記者李姿慧／台北報導

熱帶性低氣壓持續往西北西移動，不排除今(15日)下午將升格輕度颱風，為今年第4號颱風「泰利」，明後(16日~17日)兩天相對距離台灣比較近一些，雖不會侵襲台灣，但外圍環流水氣將影響台灣，今晚起天氣將有變化，基隆北海岸、東部、南部整天有不定時短暫陣雨，周日(16日)中午過後南部和各地山區有局部大雨。

▲熱帶性低氣壓最快今下午生成泰利颱風，最新路徑出爐。（圖／氣象局）

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中央氣象局預報員廖經翔表示，今天白天還是高溫炎熱，有午後雷陣雨，晚上開始天氣會有變化，熱帶低氣壓外圍雲系會影響台灣南部、東半部，有不定時陣雨。

廖經翔指出，菲律賓西邊海面有熱帶性低氣壓，昨晚開始往海面移動，不排除今天(15日)下午升格輕度颱風，東邊水氣在季風低壓環流環境裡，發展趨勢沒有明顯增強；至於熱帶性低氣壓未來走向，在明後兩天移動速度慢，往西北西移動，相對距離台灣距離近一些，但仍離台灣400到500公里；下周一、下周二(17日~18日)將離台灣越來越遠。

▲熱帶性低氣壓最快今下午生成泰利颱風，最新路徑出爐。（圖／氣象局）

明天開始季風低壓環流北抬，台灣水氣增加，類似天氣型態將持續到下周一，下周三(19日)副熱帶高壓往西延伸，低壓西退往北，水氣變少，下周五(21日)低壓偏南側，廖經翔表示，這段時間不排除還會有熱帶系統發展，位置偏南邊。

針對未來一周降雨，廖經翔分析，今天有午後雷陣雨，南部和各地山區有較大雨勢，今晚開始受外圍環流影響，基隆北海岸、東半部、南部整天不定時短暫陣雨，周日(16日)中午過後，南部和各地山區有局部大雨。

下周一、下周二(17日~18日)各地水氣多，廖經翔指出，全台都有局部短暫陣雨，中午過後有局部雷雨，中部和各地山區有局部大雨；下周三(19日)過後，副熱帶高壓增強，各地水氣雖多但有減少趨勢。

高溫部分，未來一周水氣多，雲量也會越來越多，各地普遍高溫為33到35度，大台北、雙北有到37度高溫，中南部近山區約36度，花東縱谷、北台東高溫上看36度。