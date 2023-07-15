偉星，任務結束了！50歲警靶場除草猝死　百警奔老家落淚送行

▲▼台中前員警高偉星日前除草時身體不適，送醫不治，警方覆蓋警旗，上百員警上午為祂送行，教官王書岳（下）淚憶過往種種，數度哽咽。（圖／霧峰警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市霧峰警分局警備隊員高偉星7月6日執行靶場維護勤務時，因身體不適，休克昏倒，送醫搶救60小時仍告不治，得年50歲；高員告別式上午7點在老家仁愛鄉瑞岩部落舉行，警政署派代表出席，還覆蓋警旗，表彰對警察的高度奉獻；共事12年的教官王書岳致詞回憶和高一起砍樹、除草，遇上土石流、車子刁車逃命的驚險趣事，以及裸程洗澡的過往，數度哽咽，最後在上百名員警齊聲高喊「偉星，任務結束了」，並致上最敬禮後，靈車緩緩前往火葬場。

霧峰象鼻坑靶場在2009年完工啟用，是中部地區唯一警用長槍靶場訓練基地，使用率非常高，因此清潔維護顯得更加重要，高員生前即擔任「靶場管理員」職務，有時忙不過來，還帶著老婆、3個兒子去靶場除草，一到假日，一定回到仁愛老家探視母親，侍母至孝。

共事12年的教官王書岳，綽號大象，因為身材高大壯碩，但是一回憶2人相處過程，如同小孩般，數度哽咽，泣不成聲，王說，原本只有高一人在除草，後來他也加入幫忙，2人一起砍樹、除草，一起吃便當，一起洗澡，高在室內洗，王在室外，高還很不好意思的問「教官，你全身光溜溜，不怕被人看見喔？」王回不會啦，有什麼好怕的。

還有一次靶場遇大雨，土石流滾滾而下，2人嚇得趕緊開車逃命，途中車子還刁車，還好後來成功逃命；王還透露一段小秘密，由於高員認真負責，開朗風趣，曾有女警表白和高員一起上班，覺得很放鬆、舒服，一度讓王趕緊澄清「他已經結婚了」，往事歷歷在目，言猶在耳，如今卻是天人永隔。

上午的告別式，警政署長辦公室主任林國清代表署長到場致意、送行，霧峰分局長陳祥麟率主管在高員靈柩覆蓋警旗，現場播放高員生平影帶，上百員警莫不紅了眼眶，最後列隊送最後一程，齊喊「任務結束了，象鼻坑小高一路好走，願你化作靶場守護神，守護警察弟兄射擊安全」。