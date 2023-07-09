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中暑分陰陽！治療方法大不同　中醫師曝刮痧前要知道的事

▲花蓮慈濟醫院中醫部門利丞鑫醫師分享夏季養生秘訣。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲花蓮慈濟醫院中醫部門利丞鑫醫師分享夏季養生秘訣。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

俗諺說：「小暑過，一日熱三分。」花蓮慈濟醫院中醫部利丞鑫醫師表示，「小暑」24節氣中夏天的節氣，氣溫會從今年的7月7日的小暑開始，一直會熱到節氣中的「大暑」，通常會達到氣溫的酷熱最高點，這時候要特別小心中暑的問題，每個人中暑的狀況各有不同，利丞鑫醫師提醒民眾可以盡快就醫，西醫跟中醫都有治療的方式，可以有效緩解身體上的不適。

利丞鑫醫師表示，中醫理論中的「中暑」可以分成「陽暑」跟「陰暑」，一般最常見的狀況是陽暑，因為在太陽底下或者氣溫高的地方停留太久，曝曬過多的日照，開始會有身熱汗多的症狀，而且隨著汗流得越多，心情就越煩躁，覺得口很渴、精神委靡不振，渾身都不對勁，這時候中醫除了可以選用「清暑益氣湯」治療，坊間也有很多人會用「刮痧」的方式來緩解身體不適。

▲花蓮慈濟醫院中醫部門利丞鑫醫師分享夏季養生秘訣。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲利丞鑫醫師教授判斷中暑種類及刮痧技巧。

刮痧可以透過刺激體表經絡的方式，達到促進氣血循環、疏通經絡的功效。利丞鑫醫師分享，刮痧的時候可以選擇用家中的陶瓷湯匙，或者接觸面圓潤的木頭、塑膠板，一般來說是刮人體的督脈、膀胱經，也就是脊椎旁邊約2.5公分的地方，刮痧板跟皮膚之間的角度約為30至45度角，可以配合一條根藥膏、凡士林、嬰兒油或者精油，建議刮到皮膚有點粉紅色的顏色，有點紅疹就好，可以幫助中暑的民眾將體內過多的熱散發出來，但是要小心不要刮成紫色，這樣可能會有出血、過度刺激皮膚的問題。

利丞鑫醫師強調，刮痧可以改善「陽暑」的症狀，但是如果遇到的是「陰暑」就不適合用刮痧的方式。而陰暑通常是因為天氣熱，當我們頻繁進出冷氣房，或者流了滿身汗之後直接進入冷氣房吹冷氣，過度的冷熱交替，出現身體汗流不出來，開始覺得噁心、想要嘔吐、頭痛，甚至是流鼻水的症狀，很可能就是「陰暑」，中醫在這個時候會選擇用「外感」，也就是當成「感冒」的方式來做處理，可以先用針灸的方式來處理急性期的不適症狀，合併使用艾灸的貼敷來做治療。

▲花蓮慈濟醫院中醫部門利丞鑫醫師分享夏季養生秘訣。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲利丞鑫醫師建議，中暑（陽暑）刮痧時，刮痧板跟皮膚之間可以成30-45度角，配合一條根藥膏、凡士林、嬰兒油或者精油。

利丞鑫醫師表示，簡單來說，就是當你覺得自己中暑後，流不出汗來又感覺噁心、想吐的時候，請不要用刮痧的方式來處理，建議要就醫治療。除了陰暑的狀況不適和刮痧，如果是有發炎、泌尿道感染、皮膚敏感或有局部的外傷，還有一些慢性疾病造成凝血功能異常的時候，都不適合刮痧。要刮痧之前，最好還是能諮詢合格中醫師的意見，看看自己適不適合使用刮痧來緩解身體上的不適。

▲花蓮慈濟醫院中醫部門利丞鑫醫師分享夏季養生秘訣。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

除了刮痧之外，適當的飲食也可以減少中暑的危機。俗諺說：「小暑要吃芒果，大暑要吃鳳梨。」夏季正是芒果的產季，這時候很適合吃芒果，但利丞鑫醫師提醒，削芒果的時候，要注意不要過多接觸到芒果的黏液，有可能會引起蕁麻疹的症狀，如果是一些店家需要大量處理芒果的時候，建議要配戴手套。除了芒果以外，西瓜也是一個很好的選擇，尤其是中暑時使用的消暑益氣湯，其中一味中藥就是西瓜翠衣，也就是翠綠的西瓜皮，當然一般人不會吃西瓜皮，所以，也可以直接吃西瓜果肉就好，但是西瓜屬性甘寒，食用時要適量，避免過量可能會造成腹瀉的問題。

如果突然因為日曬過度產生中暑不適的時候，利丞鑫醫師建議，可以就近在便利商店或藥局，購買退熱貼或用冰涼的毛巾，貼在後頸與背交界，脊椎最突位置的「大椎穴」；如果是噁心想嘔吐的時候，可以透過按壓位於掌側腕橫紋上約3根手指，兩條肌腱之間，心包經的內關穴，可以緩解中暑的症狀。
 

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中暑陰陽治療方法不同中醫師刮痧知道

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