獨居老人熱痙攣抽搐「咬斷2顆牙」　醫曝3字：預防中暑

▲老人因熱痙攣送醫急救。（圖／翻攝自微博／錢江晚報）



記者林郁婷／綜合報導

大陸連日高溫，不少人因中暑、熱痙攣或熱射病就醫。杭州臨平區一名79歲老婦近日在家中昏迷，送到醫院全身抽搐，體溫超過40度，被醫生確診為熱痙攣，急救時仍持續抽搐，用力到當場咬斷2顆牙齒，目前仍留在加護病房治療。

據《紅星新聞》報導，79歲的張奶奶日前被送進醫院，到院時她已經意識不清，全身大力抽搐，並且大量出汗，體溫更是達到40.2度。醫生觀察症狀認為是熱痙攣，隨即疏通靜脈，並採取降溫和抗驚厥措施，然而作用不大，最後只能送到加護病房進一步治療。

醫生為了避免張奶奶的氣管堵塞，在嘴裡放一根呼吸管，但因為她還是不停抽搐，牙齒也用力咬著呼吸管，最後竟然硬生生咬斷2顆牙齒，目前仍在加護病房治療。

據了解，張奶奶是一名獨居老人，當天在家裡沒有開冷氣，室內太過悶熱導致她昏迷，被子女發現後才送醫。

臨平區中西醫結合醫院急診科醫生朱少傑指出，熱痙攣屬於重症中暑的一種，由於高溫環境下出太多汗，導致大量水分、鹽分和鈉流失，又補充過多水而非鹽分，進而引發肌肉痙攣和疼痛，如果不及時治療可能變成熱衰竭、熱射病，造成生命危險，經過治療後，最少可在30分鐘內恢復。

朱少傑也提醒，「年老體弱居家人員應做好防暑降溫工作，很多老人為了節省電費而不開空調，家屬應時常給予關心和勸導。」

杭州市西溪醫院急診內科醫生成夏良分享預防中暑的妙招，分別是「喝、躲、備」，隨時多喝水，但高溫時應多補充鹽分和礦物質，不要喝酒精和高糖分飲料，也要避免喝冰飲，容易造成胃部痙攣；躲避高溫，盡量待在室內，氣溫一旦超過32度，最好開冷氣或用冷水洗臉降溫；家中有幼兒、老人或慢性病患者，可準備一些藥物消暑，像是藿香正氣水、十滴水及仁丹等。