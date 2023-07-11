捨不得開冷氣「熱到說話變慢」！7大族群最危險　醫曝救命神招

▲近日天氣不斷創歷史新高，恐怖的氣溫讓熱傷害患者愈來愈多。（示意圖／記者劉亮亨攝）



記者柯振中／綜合報導

近日氣溫不斷攀升，全台熱傷害的事故不斷傳出，甚至有人在家因為捨不得開冷氣，出現了「講話變慢」等症狀，就醫才發現熱衰竭，最後緊急補充水分才保住一命。對於近日的炎熱天氣，三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡也說，若是患者中暑，可以將人泡冷水當中，或是在鼠蹊部、腋窩等處冰敷，愈早介入存活率也愈高。

根據衛福部統計，今年1月1日至6月30日為止，全台共有956例熱傷害的案例，與去年同期相比，增加了350例，今年6月與去年相比，更是大幅提升了200餘人，7月至今的就診數量，也已經與今年5月的數量相差不遠。

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由於天氣炎熱，中暑的情況也頻傳，一名國中生日前與好友相約爬山，沒想到肛溫飆到41.4度，同時出現橫紋肌溶解、意識混亂、胡言亂語等症狀，目前仍在醫院接受治療當中。

除了在戶外可能受到熱傷害，在家也可能中暑。台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋提醒，室內要注意通風，且要補充足夠的水分，因為人體自行調節溫度，所仰賴的機制就是流汗。

▲近日氣溫十分炎熱，上午10點到下午2點間務必注意高溫。（示意圖／記者劉亮亨攝）



此外，李建璋還說，近期有一名老人獨自在家，因為擔心電費太貴，捨不得打開冷氣，等到兒女回家時不但全身溼透，就連講話、反應都變慢，緊急送醫後才發現是脫水，所幸補充水分以後，已經順利出院。

對此，花蓮衛生局局長朱家祥表示，有7大脆弱族群要注意，包含嬰幼童、65歲以上長者、慢性病患、戶外工作者、運動員，或是密閉空間工作者、過重者等脆弱族群，要避免上午10點至下午2點間在戶外活動，更要留意氣溫動態，並且要保持涼爽、補充水分及提高警戒心。

朱家祥說，想要預防熱傷害，一共有三大要訣，分別是保持涼爽、補充水分及提高警覺心，隨時要注意氣象局發布的預報，選擇氣溫較低的時間在外面活動，平常盡可能待在涼爽、通風或有空調的地方，也要記得隨時補充水分。

而如果出現熱傷害該如何處理？三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡表示，如果碰到戶外型、運動型的中暑患者，可以將人泡在10到15度的冷水當中，或是在鼠蹊部、腋窩、頸部冰敷毛巾，透過持續替換的方式來降溫，只要旁人愈早介入，患者存活的機率就愈大。