大陸突激增106例猴痘！蔓延6省市「北京+45」　專家曝感染途徑

▲猴痘病毒。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸疾控中心14日通報，6月2日至6月30日，中國大陸新增報告106例猴痘確診病例，其中廣東省報告48例、北京市報告45例、江蘇省報告8例、湖北省報告2例、山東省報告2例和浙江省報告1例。專家表示，本輪疫情絕大多數病例為男男性行為人群，主要通過男男性接觸傳播。

據《中國新聞社》報導，大陸疾控中心衛生應急中心副主任施國慶表示，本輪猴痘疫情主要通過男男性行為人群之間的密切接觸傳播，大陸6月份報告的106例病例均為男性，101例明確為男男性行為人群，其中96例明確發病前21天有男男性接觸史，猴痘主要局限於男男性行為人群和通過性接觸傳播，與新冠、流感等呼吸道傳染病傳播速度相比，猴痘的傳播速度比較慢，但也可能出現局部的聚集性疫情。

施國慶指出，根據6月份病例的密切接觸者的流調結果，除性接觸以外的密切接觸者370多人，其中僅有一個人因與確診病例同床居住感染，所以提示其他接觸方式傳播風險較低。

首都醫科大學附屬北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗曾表示，從2022年5月份開始以來的全球的猴痘病例，發現他的重症率死亡率還是非常低的，目前來看需要住院的比例大概在6%左右，需要進入重症監護室的大概在1‰左右。猴痘病例絕大多數是可以痊癒的，但是如果他的皰疹比較深，比較大，治療又不及時，有可能會留下瘢痕，或者在一定時間內會有色素沉著。對於絕大多數免疫功能正常的人群，在（猴痘）一陽之後他會獲得一個持久的免疫力，通常是不會發生二次感染的。