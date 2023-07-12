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猴痘、淨零碳排入題！分科測驗生物「難易適中」　五標估高於去年

▲▼北市高中生物科老師群認為，今年生物科圖表題共19題，側重考生判圖與閱讀能力，整體難易度適中。（圖／記者許敏溶攝）

▲北市高中生物科老師群認為，今年生物科試題平易近人，預估五標會有蠻大進步。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

分科測驗今（12日）首日最後一節考生物，今年包括猴痘、新冠病毒等時事都入題，北市高中生物科老師群認為，今年生物科大部分屬於科學素養題，圖表題比去年減少5題，是一份平易近人、難易適中的試題，「預估五標會有蠻大進步」；試考生則認為，今年生物科考題多元化，著重基本概念了解，和近三年試題相比稍顯簡易。

分科測驗今天第四節考生物，總共1萬5636人報考，比去年增加超過5600人，增幅達57%，另生物科共1387人缺考，缺考率8.87%，比去年降低0.44%。

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北市高中生物科老師群指出，今年生物科大部分屬於科學素養題，其中圖表題共19題，佔總題數4成，比去年少5題，今年考題除了考核考生要具備各章節的核心知識，尤其側重判圖能力、閱讀及科學研究方法，整體而言，今年生物科是一份「平易近人、難易適中」的試題，「預估五標會有蠻大進步」。

入闈協助大考中心審題的高中老師認為，今年生物科試題從嬰兒吸母乳的生活情境題，到2050淨零碳排、猴痘與新冠病毒等時事議題，還有長尾巧織雀雄鳥尾羽長度與性擇關連研究的科學報告，顯示試題來源廣泛，也提醒老師要留意生活中的事物與議題，適切融入教材中，整份試卷難易度中等。

入闈協助審題的試考生則認為，今年生物科考題多元化，將生物最新研究及論文期刊研究融入閱讀題，激發學生的學習並與世界新知接軌，考題也納入許多圖表題，檢核學生對圖表的統整分析能力，整體而言，和近三年試題相比稍顯簡易。

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