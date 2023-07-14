7／5起擴大猴痘疫苗接種對象　台東衛生局籲民眾儘速接種

▲衛生局呼籲符條件民眾儘速接種猴痘疫苗。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導



為因應本土猴痘(Mpox)疫情持續處於高原期，疾病管制署自7月5日起正式調整Mpox疫苗暴露前預防(PrEP)接種對象，由原先「近6個月內曾有高風險性行為者，例如多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者、性病患者等」，放寬為近1年有風險性行為者(例如多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等)；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者」，台東縣衛生局呼籲符合該等條件之民眾，可藉由多元接種管道儘速完成2劑疫苗接種。

衛生局長孫國平表示，目前全國猴痘確診個案截至13日共231案，台東目前還無確診個案發生，但請勿因此輕忽，有高風險性行為除全程正確使用保險套，搭配水性潤滑液；並定期愛滋篩檢外，仍應儘快完成猴痘疫苗接種以多一層保護，目前台東縣猴痘疫苗預約接種院所有衛生福利部台東醫院、台東馬偕紀念醫院、大武衛生所、關山衛生所及成功衛生所。

衛生局再次呼籲，猴痘傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸之人際傳播為主，提醒民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，如出現皮膚病灶，例如皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。