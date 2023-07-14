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同居2年「愛愛越來越少」！女苦惱：是膩了嗎　過來人1句點醒她

情侶,夫妻,性愛,床,外遇,劈腿,婚外情,出軌（示意圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友和男友交往4年，同居則已2年之久，最初兩人性生活相當頻繁，但隨著時間過去，愛愛的頻率越來越少，甚至2-3周才一次，讓她忍不住擔心，對方是否膩了。對此，網友們紛紛留言鼓勵她，其中有些話瞬間點醒她，決定不再鑽牛角尖了。

女網友在Dcard發文提到，「跟男友住在一起有2年了，交往時間則是快4年，剛住在一起的時候，（愛愛）頻率大概是2天1次，某段時間則是每天都1到2次，但後來就越來越少，變成一個禮拜1次，甚至兩個禮拜、三個禮拜1次。」

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她苦惱直呼，「我不知道怎麼了，可能是因為他每天工作很累，也可能是因為我對他來說已經沒有什麼新鮮感了？就類似膩了的那種，想知道大家的想法，拜託了。」

對此，許多網友紛紛回應，「我和男友從在一起就同居到現在1年半，除了我生理期以外，每天都會愛愛，但前任就沒有很喜歡，所以我覺得還是要看人」、「我跟男友交往2年、同居1年，本來以為他應該很飢渴，一開始每個禮拜2、3次，到現在一個禮拜2次就偷笑，但其實我每天通勤上班也累，他每天下班先去超市買晚餐，回家還要研修考證照也很累，各自都沒體力」、「我還以為是我發的文」、「真的...男生都這樣啦」、「我以為是我發的」。

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

同時，不少人也給予建議，「可以買些情趣用品或情趣內衣，增加小驚喜給男友，看他會不會比較有感覺」、「可以多變換姿勢，男生是視覺動物」、「距離有時候真的會產生美，減少彼此朝夕相處的重疊時間，然後買情趣服裝道具跟內衣之類的，去旅館或其他地方上床」、「可以試試玩不一樣的，或是偶爾的小旅行，在外面過夜男友都會特別熱情」、「建議多溝通，性只是愛情經營中的一部份，如果溝通後對方的說法妳能接受，那就繼續走下去，如果彼此沒有共識，那或許可以試著分居看看」。

事後，原PO也表達感謝，坦言看到一些留言，真的有被點醒的感覺，更有感而發地說「與其在這糾結，為何不花點時間提升自己。跟男友之間的相處問題，我一直都清楚，為什麼我不去正視它，而是用幼稚的方法去迴避了它。」

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