2024立委初探／民眾黨盼六都至少提1席區域　不分區最低提16席

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵、陳家祥／台北報導

距離2024總統暨立委大選投票日僅剩6個多月，民眾黨因今年有黨主席柯文哲角逐總統大選，盼藉由「母雞」衝高立委選情，至今已公布3波區域立委名單，幾乎都是現任不分區立委轉戰，黨內人士透露，希望六都至少提名1人，但目前艱困的高雄、台南還在尋覓適合人才；而不分區立委部分，柯日前曾透露目標上8席，但因設有「兩年條款」，民眾黨無論如何都至少會提出16席。

民眾黨目前提名區域立委，包括台北市第八選區（文山區）張其祿、新北市第8選區（中和）邱臣遠、桃園市第5選區（平鎮、龍潭）賴香伶、台中市第1選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲）蔡壁如、宜蘭縣陳琬惠，現任立委當中剩下吳欣盈尚未確定；另還有民眾黨桃園市黨部發言人李慕妍，參戰桃園市第6選區（八德、大溪、復興、中壢）。

針對吳欣盈部分，黨內人士表示，目前已經完成5個選區的徵召，剩下吳欣盈的部分預計近期就會確認，主席柯文哲的第一階段區域立委5+1選戰提名規劃，就塵埃落定。據了解，吳欣盈對於選舉一事態度上有鬆動、並未把話說死；但考量到她的專業、家族背景、地方人脈等，是民眾黨一定要爭取的強棒。

此外，因《選罷法》第24條規定，欲提名不分區立委的政黨，該次區域及原住民立法委員選舉推薦候選人達10人以上，目前民眾黨僅只提名6人，與規定還差4席；不過柯文哲日前接受李明賢專訪時聽聞此規定，還嚇了一跳聲稱「要回去查」。

黨內人士指出，後續立委布局會視個別選區狀況提名，仍會以「精兵戰略」的大方向下去做討論。此外，總統大選連動立委選舉，黨內希望至少六都直轄市都要有1位衝鋒陷陣的領頭羊，台北有張其祿、新北有邱臣遠、桃園有賴香伶、台中有蔡壁如，高雄、台南是艱困選區，但仍會盡力尋覓適合的人才。

柯文哲日前坦言，倘若國民黨有提名區域立委的地方，民眾黨「盡量不優先」，而沒提名的地方則優先提人。面對近來焦慮的國民黨小雞不斷「貼柯」，且柯又拋出此言論，黨內人士強調，「整個盤點選區，不是100%藍提人民眾黨就不提」，外界一直談藍白合，都是用算數、1+1大於1.5，但對柯來說選舉不是算數，應該還是要把價值跟理念放在同個天秤上比較。

黨內人士說，以立委選舉來說，若在野陣營只推派1個人出來，某些選區的非綠陣營選票確實會集中，但也有可能因此不出來投票、甚至轉投綠營。且從立委到總統，「非綠」從來就不等於「支持國民黨」，柯文哲與民眾黨投入選戰就是要讓選民多一種選擇，「沒有柯的話，很多人寧願投給民進黨或是不投，不可能流去國民黨」。