吳子嘉批把選舉當綜藝節目　柯文哲：花10小時對稿不就騙觀眾？

▲民眾黨主席柯文哲出席「董事長開講」粉絲見面會。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

美麗島電子報董事長吳子嘉喊卡原定邀請民眾黨主席柯文哲22日出席的「董事長開講」高雄場活動，引發討論。吳子嘉14日晚間表示，柯文哲把總統選舉當成綜藝節目處理。柯文哲15日受訪時則回應，這種談話性節目要花10個鐘頭對稿，這不就是假的嗎？乾脆拿稿子出來唸好了。

柯文哲表示，理論上談話性節目會給一點問問題的方向，不應該雙方喬好一問一答，這樣看起來很假，就不是被訪問者自己的想法，都set好了，這樣不對，花幾個鐘頭把問答都對好，那乾脆拿稿子出來唸就好，上節目不要騙觀眾，把真實的一面表現出來，不要最後都是排練的、假的。

柯文哲指出，「我很誠實的講，我的Line大概還有5萬個沒看」，那麼多不可能每一條都回，就實際上的行政作為，排行程最後只能一個人去梳理，如果好幾個人弄，就會出現前一個鐘頭在高雄、後一個鐘頭在台北，不可能人家來約就馬上填行程，一定是轉到秘書去統合。

對於吳子嘉指出高雄場報名人數太少，柯文哲表示，誠實的講，民眾黨在北部支持度比較高、南部比較低，這是事實，所以會花更多時間在南部宣傳，他個人是比較樂觀，本來就不可能全台灣都是支持者，會努力把影響力往中南部擴張。

至於未來是否會考慮再參加節目？柯文哲坦言，老實講一次就嚇到了啦！