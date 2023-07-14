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反擊美核部署！　北韓大使現身安理會：發射飛彈是「正當防衛」

▲▼北韓駐聯合國大使金成（김성）13日出席安理會會議。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓駐聯合國大使金成13日出席安理會會議。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者任庭儀／編譯

北韓12日上午從平壤發射洲際彈道飛彈（ICBM），隔（13）日聯合國安全理事會馬上召開緊急會議，就北韓發射飛彈議題進行討論。北韓駐聯合國大使罕見出席並強調，北韓試射飛彈是正當行使自衛權，美國才是導致朝鮮半島情勢升溫的元兇。

綜合路透社、美聯社報導，北韓駐聯合國大使金成（김성）表示，「我們堅決反對美國及其追隨者召開這場會議。」金成還說，北韓試射飛彈是正當行使自衛權，以阻止敵對勢力的軍事行動，維護國家安全。

▲▼北韓12日上午在金正恩視察指揮下，試射新型固態燃料ICBM火星-18型。（圖／路透）

▲北韓12日上午在金正恩視察指揮下，試射新型固態燃料ICBM火星-18型。（圖／路透）

美國今年4月與南韓簽署《華盛頓宣言》，讓美國可以在朝鮮半島周圍部署核動力潛艦、核戰略轟炸機。因此金成在會議中嚴正表示，美國正以核威脅加劇朝鮮半島緊張局勢，將東北亞推向核武戰爭邊緣。

據悉，美國空軍上周連續3天有偵察機飛往朝鮮半島，引發領導人金正恩胞妹金與正放話警告，美方若繼續無視北韓警告，「要是遭到慘禍的話，那顯然會成為自作之孽。」

北韓隨後於12日進行「火星-18型」第2次試射，距離上一次試射僅隔90天，飛行時間長達74分51秒、射程長達1120公里，最後墜落於日本海公海。

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