快訊／大阪潑水音樂節「強力水柱」射中臉部！工作人員腦挫傷死亡

▲Waterbomb OSAKA 2023彩排發生死亡意外。（示意圖／ウォーターボム オオサカ2023）

記者王佩翊／編譯

潑水音樂節Waterbomb原定15日起連續兩天在大阪舉辦音樂節活動，然而14日上午彩排時，噴水裝置疑似遭到誤觸，突然噴出強力水柱，當場擊中一名男性工作人員的臉部，導致他失去意識。而該名男性送院後仍因腦挫傷重傷不治。

根據《日本電視台》報導，潑水音樂節「Waterbomb OSAKA 2023」原定15日、16日於大阪市此花區舞洲的活動會場展開。然而14日上午11時警消卻接獲通報稱，有男性工作人員臉部遭到水柱重擊，已經失去意識。救護人員趕往現場後，隨即將他送院搶救後，但仍不治身亡。據悉，死者目測約為40歲。

警方表示，事發當時會場正在進行彩排，該名男性工作人員正在檢查噴水裝置，因此將眼睛對準噴水孔，往內查看，怎知此時裝置卻突然噴水。時速高達120公里的強力水柱正中男子臉部，導致他腦部挫傷。

主辦單位已經宣布取消連2日的音樂節活動，而警方也已經依業務過失致死嫌疑對主辦單位等展開調查。

▼主辦單位已在官網宣布取消所有活動。（圖／ウォーターボム オオサカ2023）