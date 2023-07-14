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與中國簽警務協議引關切　索羅門稱未威脅太平洋安全

▲▼ 索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）出訪中國，與中國國家主席習近平會面。（圖／路透）

▲索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞出訪中國。（圖／路透）

中央社雪梨14日綜合外電報導

澳洲和盟邦認為索羅門群島與中國達成的警務合作協議「對太平洋區域和平構成威脅」，索國駁斥這番說法，還說中國能在網路安全和社區警務方面，對索國的1500名警力提供幫助。

綜合路透社和法新社報導，美國、澳洲和紐西蘭今天都敦促索羅門群島「立刻」公開索國與中國簽署的3年期警務合作協議細節，擔心這將使區域競爭情勢升高。

索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）正在中國進行為期一週的訪問。他在北京會見中國國務院總理李強後簽署了9項協議，警務合作是其中之一。

中國媒體報導，中國和索羅門群島警務首長於11日會晤，承諾要「將中國的警務與執法合作推升到全新境界」。

蘇嘉瓦瑞辦公室今天發表聲明指出，索羅門群島正在擴大其安全夥伴關係，除了現有的澳洲及紐西蘭警務支援外，中國警方也將加入行列。

聲明寫道：「沒有人能壟斷知識。索羅門群島是基於平等及尊重主權與領土完整性原則，與中國及所有夥伴展開合作。」

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）表示，她昨天晚間在印尼首都雅加達會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅時，已就「太平洋地區安全問題傳達澳洲的明確觀點」。澳洲和紐西蘭都表示，應在太平洋區域內滿足太平洋的安全需求。

蘇嘉瓦瑞辦公室聲明指出：「索羅門群島政府看不出來改善首都荷尼阿拉（Honiara）索羅門群島皇家警察部隊（Royal Solomon Islands Police Force）交通管制系統、提供警察裝備，或完成法醫驗屍研究室，能為太平洋區域和平與安全帶來什麼樣的威脅。」

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