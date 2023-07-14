告別倒楣！3生肖明起「走大運」　兔寶寶財運狂飆

▲3生肖明天開始轉運，工作上會遇見貴人幫忙、好事不斷。（圖／CFP）

記者陳致平／綜合報導

這一週工作得特別辛苦，感受到心很累又異常疲憊嗎？運勢網站點名三大生肖的民眾明天開始轉運啦，不只要向倒楣的日子說掰掰，還會開始走大運，只要好好把握機會，生活中就會喜事不斷、財運亨通。

搜狐網指出，生肖虎、生肖豬和生肖兔的民眾，終於要贏來好時機，揮別過去的苦日子，從明天開始迎接好運氣！

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生肖虎

屬虎的朋友勇敢積極，他們不怕挫折能夠努力打拼，是一個充滿正氣和正能量的人。對於屬虎朋友來說，他們做事講究效率，可以通過自身的打拼收穫富足。屬虎者的性格做事運籌帷幄，財運也在不知不覺中降臨，倘若可以克服急躁的壞習慣，肯定會生財有道，迎接好運。明天開始屬虎者將迎來大運，擺脫過去的困擾，他們通過自身的打拼把錢包裝得鼓鼓的，生活富貴花開。

▲ 屬兔的朋友通過不斷努力，將會迎來好運降臨。（示意圖／記者劉維榛攝）

生肖豬

屬豬的朋友聰慧努力，將吃苦當吃補，就算遇到壓力也會積極克服，身邊總會圍繞著好運和福氣，貴人支持，做什麼都順利。對於屬豬者來說，他們是非常有福氣的一群人，因為隨時保持正面態度，因此他們能夠得到好運眷顧、財氣飆漲。明天開始屬豬者腳踏實地努力，一定會和財運相遇，經過不斷努力各個方面都會提升，得財不費力！

生肖兔

屬兔的朋友心思細膩，擁有不服輸的精神，他們頭腦靈活在工作中悟性很強，往往可以憑藉自身才華生財。屬兔者本就有逢凶化吉的命格，他們通過努力收穫財運的機會很高。對於屬兔者來說只要用於打拼，努力堅持，財運一定會大旺。明天開始，兔寶寶喜事一直來，工作一帆風順，財運降臨！