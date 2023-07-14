澎湖團「出發前才知沒機票」獲賠3萬！消基會籲明文規定通知期限

▲旅行社因訂不到機票取消澎湖行程，民眾怒請求損害賠償，消基會建議政府修訂定型化契約。（圖／記者陳韋男攝，下同）

記者許敏溶／台北報導

民眾參加山富旅行社的澎湖3日遊，但出發前10天因無機票被迫取消，旅行退還訂金，但民眾認為還要付損害賠償金，消基會今（14日）表示，本來根據現有定型化契約，出發前10天取消行程應賠償3成費用，但此案比較特殊，若業者已充分告知消費者並獲得消費者同意，要求損害賠償比較困難，目前定型化契約並沒有清楚規定，建議主管機關應做補充修訂。

有民眾向媒體控訴，一行8人在3/16預定山富旅遊澎湖花火節3日行程，8人旅費共10萬元，當日交付訂金1人3000元，直到出發前10天才被告知「搶不到機票」，要改坐船或延後1天出發且晚去早回，民眾被迫取消後，雖有退還訂金，但民眾主張，旅行社應該還要再賠償8人共3萬元，並向消基會投訴。

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消基會董事長吳榮達今天表示，在此案中，投訴民眾主張，除了業者要退還所有費用，還要負賠償責任，但業者則認為，已經充分告知，因為這是離島，且在旺季無法取得機票，就把費用退還。

吳榮達進一步說明，本來根據國內定型化契約規定，業者收取消費者訂金後，就應該讓消費者成行完成契約義務，若因機票關係無法成行，可歸責於業者造成契約不履行，就應該依照定型化契約，除退還所有費用，依照這個案子，因為是十天前通知，依照契約還要賠償百分之三十履行費用。

不過，吳榮達表示，這個案子比較特殊，因為離島機票在旺季機票難以取得是可以預見，類似這樣行程，若業者在事前有充分告知消費者，旅遊旺季機票難以取得，在幾天前通知，消費者有充分知悉，也願意答應這樣條件，消費者要來請求損害賠償就有一定難度存在。

吳榮達針對消費者與業者做出提醒，在消費者部分，建議若繳交訂金，看到離島或熱門景點行程，業者已充分告知可能因機票或交通工具緣故無法成行，會做契約解除，在充分告知下，消費者若同意，要求損害賠償比較不容易；而業者若有相關保留條款，最好用文字註明，並詳細對消費者詳細說明與溝通，避免雙方消費爭議。

一旦契約無法依約履行，吳榮達認為，應在適當日期前通知，這次旅行社在十天前告知是可以，若在兩三天前或一天前告知就非常不合理，政府在定型化契約中，對提前告知時間沒有清楚規定，呼籲建議主管要進行補充修訂。

對此，山富旅遊稍早回應，將依約定賠償新台幣3萬元。聲明指出，國內機票於連假檔期，僅開放出發日前之兩個月訂購，故旅行社需待航空公司開放機位預訂後，始能知悉機票之訂位結果。「於此次訂位未果後，同仁仍努力與航司及市場尋求機位，致力能讓旅客成行，並於最終未能取得機位時，提供替代方案供客戶選擇，很遺憾未能符合客戶期待。」