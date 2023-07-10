獨／富邦前隊員性侵未遂判刑！逼隊友妻吞吐...噁喊：很想強X你

▲中華職棒富邦悍將前職棒球員陳凱倫2021年10月間，在淡水區宿舍趁醉意侵犯隊友妻子。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者黃宥寧／台北報導

中華職棒富邦悍將前職棒球員陳凱倫2021年10月間，在淡水區宿舍與其他隊友聚餐喝酒，結束後各自解散，卻以續攤為由，約出隊友妻子小琪（化名）趁四下無人伸出狼爪，更噁說「我很久沒性關係了，幫我一下」，小琪驚回「你太太快生了，不要這樣」仍遭侵犯得逞。士林地院依強制性交未遂罪處1年8月，小琪與球員丈夫也另求償共300萬。

2021年10月9日晚間22至23時，37歲陳凱倫與數名隊友在淡水球員宿舍聚餐喝酒，一路喝到翌日凌晨2時才結束。結束後，大夥解散各自返回房間休息，陳以續攤為由騙出隊友的妻子小琪（化名）到員工宿舍餐廳小包廂。小琪到場後發現只有自己到場，陳此時看小琪因酒後帶來的不適感，立刻攙扶到廁所。

小琪入廁後驚覺不對，立刻傳訊給友人求救，但陳伺機入內更擋住門口，並將人推坐在馬桶上，開始隔著衣服撫摸胸部，並以口舌舔胸，還將生殖器靠小琪臉部要求口交，小琪用盡全力掙脫，跑回宿舍內，並報警提告。

陳凱倫挨告後辯稱，是有違反小琪意願撫摸胸部、陰部、舔胸，及將生殖器靠近臉旁要求替他口交，認自己行為是強制猥褻，不是強制性交。

小琪審理時難過說，陳凱倫對她說和老婆很久沒發生性關係，希望可以幫忙，當時還反勸說「你太太快生了，不要這樣」，當時想打電話求救，沒想到卻被陳以手抓著肩膀，接著就被推進廁所，陳男又再說「我太太懷孕，幫我..」，她不斷拒絕，卻被要求脫衣服，接著對方就將手伸入內褲裡。

小琪接著回憶指出，當時一直抱著馬桶掙脫，陳還在她背後打手槍並將生殖器靠在臉前逼口交，過程雖不斷抵抗，陳男卻冷漠說「拜託一次就好」、「真的很想強姦你」，衣服就被掀起來吻胸。

小琪丈夫痛苦證述說，妻子回房間一直在哭且害怕、發抖，情緒很不穩定，後來妻子身體不適睡著，直到清醒才得知她遭侵犯，後來去找陳凱倫對質，陳自知錯誤一開門就道歉。

法官審酌陳凱倫違反小琪意願，雖因小琪哭求且不斷反抗而終未得逞，但卻已造成其身心理造成創傷，且犯後否認犯行，未賠償分文，兼衡自陳碩士畢業，已婚，育有3名3歲以下子女，現從事外聘教練，月薪2萬3000元，依強制未遂罪處有期徒刑1年8月。

刑事附帶民事部分，小琪主張，遭侵害身體自主權、貞操權而身心受創、精神痛苦須就診，且陳最初裝傻稱不知，又扭曲事實，態度惡劣，造成其2度傷害；同為球員的小琪夫怒述，因這事件受同事壓力，工作表現一蹶不振並遭調職到外縣市，公司又不續約，導致其精神痛苦不堪，因此小琪求償100萬、其夫則求償200萬。

法官認小琪為家庭主婦，兼職從事臉書社團販賣商品，名下無財產，小琪夫為知名運動員，年收入約200萬元，陳男為職業運動員，現已離職，2021年收184萬4576元、名下財產為汽車1輛等，須各賠30萬、20萬精神撫慰金。

案發同年12月21日，以守備位置二壘手及游擊手為主的陳凱倫突拋出震憾彈正式宣布任意引退，當時富邦悍將球團指出「是因為家庭因素考量」，如今看來應是因對同隊友的妻子伸出狼爪，為止血才做出的決定；據悉，妻子遭侵犯的隊友目前則效力於別隊。