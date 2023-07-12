好市多頻傳食安事件！消基會籲建立實驗室「大量抽驗安全才銷售」

▲好市多乾酪被驗出一極致癌物，消基會呼籲要建立大型實驗室，抽驗完全才銷售。（圖／食藥署提供）

記者許敏溶／台北報導

美式賣場好市多進口「油漬摩佐羅拉乾酪」，日前被食藥署檢出一級致癌物「環氧乙烷」，消基會董事長吳榮達今（12日）指出，非常痛心好市多是在短期內三樣商品爆發問題，且對賠償不置一詞「無法接受」，呼籲好市多設置大型食品實驗室，大量抽驗安全無虞後才進行銷售，若好市多針對乾酪的賠償金額未高於之前兩樣食品，消基會願意擔綱進行團體訴訟，維護消費者權益。

食藥署日前公布好市多販售的「油漬摩佐羅拉乾酪」，驗出含有一級致癌物「環氧乙烷」，並已有757.2公斤流入市面，好市多事後已將下架問題產品，並通知1300名會員辦理退貨。

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不過，消基會董事長吳榮達今天表示，食藥署在7月7日在好市多進口「油漬摩佐羅拉乾酪」檢出一級致癌物「環氧乙烷」，消基會非常痛心，加上之前冷凍藍莓驗出A肝病毒等，短期內出現三樣非常有瑕疵的商品，對消費者健康權益影響非常重大。

吳榮達說，乾酪驗出致癌物事件發生後，好市多採取回收下架、對銷售商品給予同價額補償，卻對賠償部分卻不置一詞，消基會無法接受，尤其這次消費者吃進去的乾酪，含有一級致癌物，對於消費者的健康危害比之前藍莓更為重大，好市多應該提出比前兩個事件更高賠償金額，這才是大企業該負的責任。

吳榮達強調，好市多銷售商品一再出包，而且有部分商品已經被消費者吃下肚後才發現回收，為時已晚，尤其這次消費者吃進去的是一級致癌物品，「怎麼去回收？」對消費者健康危害非常大，好市多應該防範於未然，呼籲好市多建立大型實驗室，針對食品在銷售前大規模進行抽樣檢測，安全無虞後才進行銷售，才能維護消費者安全。

針對好市多銷售藍莓驗出A肝部分，吳榮達指出，消基會日前已經接受消保處委託，正進行團體訴訟準備工作，若乾酪驗出致癌物事件，好市多仍沒有提出合理賠償，消基會願意針對消費者受到損害部分，擔綱進行團體訴訟，維護消費者權益。