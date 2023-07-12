澎湖捕獲15公斤巨大錢鰻！肥大塞滿塑膠桶　北辰市場展示中

記者陳洋、劉人豪／澎湖報導



澎湖一名漁民出海捕魚的時候，意外捕獲一隻重約15公斤的巨大錢鰻，並拿到北辰市場進行展示，龐大的身軀把塑膠桶都塞滿了。據了解，因海洋資源枯竭，近年來已經很少會看到超過10公斤的錢鰻，這次抓到約15公斤的錢鰻，可謂相當稀有。

▲澎湖出現巨大錢鰻。（圖／記者陳洋翻攝）

錢鰻又稱大斑裸胸鯙，基本上棲息於礁區、近海沿岸，棲息深度1到45公尺，為食用魚類，最大體長300cm，分布在台灣南部、北部、東北部、澎湖、小琉球、蘭嶼。錢鰻主要棲息於淺海珊瑚、岩礁的洞穴及隙縫中，以魚類為主食。黑斑裸胸鯙的斑點間隔因受地點、體型及族群等因素影響而有很大的變異。大型個體棲穴附近經常可見清潔性動物，如魚醫生、清潔蝦等與其共生，為大鯙進行清潔性服務，清除體表或口腔中的寄生蟲，如魚蝨、橈腳類等。

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抓捕錢鰻一般利用延繩釣、陷阱籠具等漁法捕獲，常常會在生猛海鮮店見到；亦有剖開曬乾加工後食用的方式，大型個體在水族館中展示，相當能吸引遊客的注意。

這次有漁民捕到約15公斤重的錢鰻，並且拿到北辰市場進行展示，讓周圍看到的民眾都嘖嘖稱奇。據了解，錢鰻市場售價每公斤約750元左右，所以15公斤的錢鰻價值應該會破萬元，在北辰市場展示時，已經不少有興趣的買家進行詢價。