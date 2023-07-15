新北稱餵藥案「預防性撤照」　陳時中：市府第一時間就切割

▲陳時中出席「2024全國藥界賴清德後援會」成立大會。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

新北地檢署宣告偵結新北市板橋幼兒園餵藥案，相關涉案人員均不起訴，國民黨總統參選人侯友宜陣營多次要求，民進黨總統參選人賴清德應公開道歉。對此，行政院副院長鄭文燦15日出席「2024全國藥界賴清德後援會」時表示，新北市府必須說明徹照又復照的真正原因。前衛福部長陳時中也指出，市府第一時間切割，且沒有詳細的調查就予以處分。

鄭文燦表示，不管是賴清德或其他對於新北市幼兒園事件關心者，都是採取保護幼兒健康、重建家長對幼兒園信賴度的立場，把問題攤在陽光下，司法調查也是希望達成這效果。

鄭文燦指出，最重要是能把問題釐清，新北政府在事件發生之初就採取罰款撤照，之後又復照，新北市府必須說明前面為什麼徹照又復照的真正原因。

對該起事件，前衛福部長陳時中表示，這事情從外部來看，第一時間看到侯市府要切割這個案子，沒有詳細的調查就予以處分，然後案件也拖了很久，賴副跟社會最主要關心的是兒童的健康。

陳時中指出，第一時間沒看到侯市府對於小朋友健康問題的處理，而急於切割，賴清德才會指出應該要組個醫療團隊，這是在提醒事情最基本的精神，是兒童健康跟安全，市府應該在第一時間給予兒童健康即時處理，而不是切割。