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館長＋黃國昌...716合體號召上凱道　近千警力維安分2階段交管

▲▼館長、黃國昌舉辦716上凱道，北市警中正一分局規劃2階段交通管制。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲館長、黃國昌舉辦716上凱道，北市警中正一分局規劃2階段交通管制。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市中正區凱達格蘭大道及中山南路等路段於7月16日上午8時至22時申准舉辦「七月十六上凱道，公平正義救台灣表達公民訴求」集會活動，北市警局不敢大意，由保安科規劃勤務，並且分成2階段管制，北市警力除了動員4個分局約5百多名警力，另外還有調動機動保安警力約480人，共計980名警力投入維護現場秩序。

黃國昌與館長陳之漢相約號召716上凱道，舉辦「公平正義救台灣表達公民訴求」集會活動，申請時間從上午8時許，一路至晚上10時許，北市中正一分局不敢大意，分成2時段進行交通管制。

首先在舞台以及螢幕設備搭建，從16日當天凌晨0時許，管制凱達格蘭大道「中山南路至公園路」全線車道禁止車輛通行。

其次，因應現場人數溢出集會地點，為維護活動交通秩序與安全，屆時視狀況管制中山南路【忠孝西路至愛國西路】北往南全線車道、中山南路【徐州路至愛國東路】南往北全線車道、仁愛路1段【林森南路至中山南路】往西快、慢車道全線、信義路1段【林森南路至中山南路】往東全線車道。

另有關總統府前凱達格蘭大道【重慶南路1段至公園路】、懷寧街【寶慶路至貴陽街1段】、公園路【愛國西路至襄陽路】及貴陽街1段【重慶南路1段至中山南路】，將視維安情形，架設必要之安全設施及實施交通管制。

北市警局保安科主要負責此次勤務編組，初步了解，因現場可能有其他陳抗團體到場，立場不盡然相同，北市警局也調動4個分局動員5百名警力，另外申請機動保安警力約480人，共計980名警力維持集會現場之維安秩序。

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