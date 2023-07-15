賴清德：國際向民主陣營靠攏　九二共識絕不符合台灣未來發展利益

▲民進黨主席賴清德出席「2024全國藥界賴清德後援會」成立大會。（圖／記者李毓康攝，下同）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（15日）上午出席「2024全國藥界賴清德後援會」成立大會，行政院副院長鄭文燦、國策顧問黃金舜、前衛福部長陳時中等人，以及藥界領袖出席。賴清德致詞時表示，國際社會逐漸向民主陣營靠攏，台灣應走正確道路，九二共識、一個中國已經跟不上國際腳步，絕不符合台灣未來發展利益。

賴清德致詞表示，全國藥師、藥商平時在第一線服務，促進民眾健康，在過去三年疫情期間，也站在防疫前線，不管是販賣口罩、篩檢試劑，甚至是送藥到府等，對整體防疫成效產生非常重大的效果與影響。賴清德說，防疫視同作戰，每一位藥師、藥商的肩上都值得配戴光榮勳章，未來也希望與全國藥界合作，共同打造健康台灣，讓醫療服務品質更好、國人更健康。

賴清德表示，未來要與全國藥界共同合作，守護主權、促進民主和平與繁榮，更要一起打造健康台灣。首先，賴清德提到，要延長國人健康、也要縮短不健康的年數。

賴清德指出，打造健康台灣，雖然是一個浩大工程，仍要建立一個最高的、健康的原則，國家在提出各項建設、推動各項政策的同時，都不可以違反健康原則；再者，則是要積極改善醫療環境，提升醫療服務品質，讓醫療相關的各行各業都能擁有更好的服務空間，讓大家發揮專業。

賴清德提到，近幾年來台灣十大死因之首都是癌症，這個問題一定要面對與解決。自己過去擔任立法委員時就提出「癌症防治法」，要求政府寬列預算，從癌症預防、篩檢、治療到後續照顧，政府都應該提出對策。透過癌症篩檢法的規定課以醫療院所與醫師的責任，讓病患不會錯過治療時間。

賴清德也說，法案通過至今，他感謝陳時中任內也積極履行，並大幅度篩檢癌症，包括口腔癌、大腸癌、肺癌、乳癌與子宮頸癌。2021年，全國醫療院所每年提供約400萬人次以上的篩檢服務，也篩出4萬多名早期癌症病人，以及許多較為後期，需要藥物治療、開刀或是化學治療的病患，面對癌症侵襲、打造健康台灣的目標，也要與進步科技結合，包括智慧醫療、再生醫療、精準醫療等。

賴清德表示，不管是藥師在前線為民眾服務，或是藥商在供給藥物，大家都非常忙碌、沒有週休二日，「感謝到場支持的各位，來到成立大會的現場力挺賴清德，非常感謝也非常感動。希望未來大家共同持續努力，讓我們的國家、讓台灣能夠愈來愈好。」

同樣到場的前衛福部長陳時中受訪時表示，小英之友會一向都支持本土政權，「怎樣維護我們的主權，這個跟賴副方向是一致的，選舉當然義無反顧一定會支持賴副選總統。」