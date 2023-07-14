　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

雲豹甲車撞壞反光鏡！砲管急轉向影片曝　 六軍團要賠2萬維修費

記者沈繼昌、劉人豪／桃園報導

陸軍第六軍團所轄的584旅昨（13日）上午執行演習任務時，一輛CM-34「雲豹」八輪甲車的砲管不慎擦撞路旁反光鏡，造成損毀，六軍團回應，將負起後續賠償、維修事宜。對此，公路總局第一養護工程處指出維修費約1、2萬左右，而事發當時的影片也曝光。

▲▼ 。（圖／翻攝記者爆料網）

▲六軍團甲車預演時撞到反光鏡。（圖／民眾提供）

影片中可看到，八輪甲車行經國際路段時，甲車上的砲管向右側伸出，與車身呈90度，等到靠近反光鏡時仍未收回，砲管直接命中將反光鏡撞毀，連帶波及後方的告示牌，甲車上官兵發現後，才急忙操作砲管轉向。

▲▼甲車撞反光鏡。（圖／民眾提供）

▲甲車撞到反光鏡後急忙把砲管轉向。（圖／民眾提供）

陸軍第六軍團指揮部指出，事發後單位已主動聯繫大園區公所，確認路段責任，並將負起後續賠償、維修事宜；另持續強化所屬在演習期間各項安全管控作為，確保任務順利執行。

據了解，該起意外發生在預演期間，當下CM-34雲豹甲車的砲管朝向假定的敵情方向，但官兵操作雲豹甲車轉向時，未注意到該反光鏡，而不慎造成損毀。

該反光鏡為公路總局第一養護工程處所有，中壢工務段表示，已請廠商先行施作完成，正在辦理計算費用，金額約一兩萬元上下，會與六軍團協商。

ET快訊
快訊／戴維斯慘了！　遭檢方起訴
爆炸畫面曝！高雄「壓克力大廠」連3巨響　秒陷火海
12歲童頭部與脊椎分離「內部斬首」　醫奇蹟接回斷頭
1星負評跑錯棚！台科學生「狂刷5星」補血：我們沒吃白飯
《木曜4》巔峰作「這部一面倒」！　觀看1852萬次超狂
快訊／高雄「壓克力大廠」狂燒4hrs　1勇消受傷送醫
舅舅遺產獲「千萬透天+500萬」　媽只拿100萬氣報復...

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「護國神Q」球星戴維斯慘了！　派出所前拉扯前妻成傷遭起訴

燒到鋼骨軟化！高雄「壓克力大廠」狂燒　轟然倒塌驚悚畫面曝

1票500元「另給奶粉錢」　彰化縣5連霸議員林茂明...賄選判2年

驚天爆炸畫面曝！高雄「壓克力大廠」連續3巨響　廠房秒陷火海

七腳川溪旁步道運動…她驚見「臉朝下男浮屍」報警！家屬心碎認屍

台中女吵架負氣離家！紙條搬出「大唐女將」　瞄星人救了她

被控造謠！賴清德三度挨告　北檢分「他字案」交資深檢察官調查

快訊／高雄「壓克力大廠」狂燒4hrs　現場驚傳1勇消受傷送醫

「要去網紅咖啡廳」騙過警衛　台中31歲女墜43樓慘死

月租15萬豪宅搞地下匯兌　家藏12名錶總價2億...驚見2400萬RM11-03

跟網友「阿宏」遊嘉義被丟包　台中女沒錢呆坐公車亭痛哭

統神「白飯之亂」護航學生？　怒喊：去火鍋店吃到飽啦！

日本哈利波特男到理髮廳　超入戲用「魔法」擊退店員

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

警破門逮藥頭2月嬰狂哭　鐵漢秒變奶爸幫泡奶安撫

小球迷和林智勝立牌合照　本尊現身：要不要一起拍

爸國道上「無呼吸心跳」　兒急停路肩下車跪地CPR

裝滿防鳥用具還是被下蛋　移蛋觸法只好看鴿媽媽孵

苗栗計程車遭追撞飛進田　倒楣婦出院5分鐘又被送醫

「護國神Q」球星戴維斯慘了！　派出所前拉扯前妻成傷遭起訴

燒到鋼骨軟化！高雄「壓克力大廠」狂燒　轟然倒塌驚悚畫面曝

1票500元「另給奶粉錢」　彰化縣5連霸議員林茂明...賄選判2年

驚天爆炸畫面曝！高雄「壓克力大廠」連續3巨響　廠房秒陷火海

七腳川溪旁步道運動…她驚見「臉朝下男浮屍」報警！家屬心碎認屍

台中女吵架負氣離家！紙條搬出「大唐女將」　瞄星人救了她

被控造謠！賴清德三度挨告　北檢分「他字案」交資深檢察官調查

快訊／高雄「壓克力大廠」狂燒4hrs　現場驚傳1勇消受傷送醫

「要去網紅咖啡廳」騙過警衛　台中31歲女墜43樓慘死

月租15萬豪宅搞地下匯兌　家藏12名錶總價2億...驚見2400萬RM11-03

快訊／曹格離婚8個月「IG突爆走洗版吳速玲」　公司曝他現況：療傷中

「護國神Q」球星戴維斯慘了！　派出所前拉扯前妻成傷遭起訴

侯昌明遭員工控「把我們當狗」！　認了很受傷：不知怎麼相處

面試曝「因為離家近」NG？內行反揭統計　推爆「住得近的人」

燒到鋼骨軟化！高雄「壓克力大廠」狂燒　轟然倒塌驚悚畫面曝

黨內有人喊換侯友宜　林為洲點出詭異邏輯：五月中之前有人說要換賴柯嗎？

「小改款Nissan Altima」試駕！不向休旅車妥協的旗艦舒適大空間

A7能買？「商家沒幾間、大樓暗的」他縮了　住戶傻眼：見鬼了

炎炎夏日出遊何處去？桃園市政府觀光旅遊局邀您一起「有閒來寮」！

1票500元「另給奶粉錢」　彰化縣5連霸議員林茂明...賄選判2年

社會熱門新聞

跟「阿宏」南下嘉義玩！台中女慘遭丟包　崩潰痛哭

「要去網紅咖啡廳」騙過警衛　女墜樓慘死

店員勸戴口罩被刺亡　嫌：盼維持死刑

快訊／高雄楠梓加工區大火！現場傳出爆炸聲

多車未讓女行人 18秒違規警連開8單

被陽傘戳到開嗆脫裙！她氣炸怒告

警攔女問「有無穿內衣」懲處出爐

即／新科議員林杏兒獲判當選有效

兒子登門索要2萬5…父抓狂拿刀猛砍

神秘客買到全球首輛4288萬Brabus XLP900

6歲童逛大街！工地父衝派出所抱她

陳盈潔教唆偽簽本票案　判刑3年2月定讞

快訊／性騷女演員！入圍金鐘男配角判3月

萬安46號演習時間曝　違規最高罰15萬

更多熱門

相關新聞

桃園與福岡縣旅行協會　簽訂MOU

桃園與福岡縣旅行協會　簽訂MOU

桃園市政府觀光旅遊局率桃園市旅館公會核心成員，至日本九州地區推展桃園觀光旅遊，13日在台北駐福岡經濟文化辦事處陳銘俊處長見證下，由市府觀旅局長周柏吟、桃園市旅館公會邱照進理事長與福岡縣旅行業協會真武祐一會長，共同簽訂三方觀光合作備忘錄(MOU)。

漢光預演意外！CM-34雲豹甲車撞壞路邊反光鏡　六軍團：將負起賠償

漢光預演意外！CM-34雲豹甲車撞壞路邊反光鏡　六軍團：將負起賠償

交通鐵道首度聯合徵才！本周六登場　台鐵、北捷等逾50業者搶人才

交通鐵道首度聯合徵才！本周六登場　台鐵、北捷等逾50業者搶人才

工業男子4招教房東解決生鏽門：王小姐是對的

工業男子4招教房東解決生鏽門：王小姐是對的

二胎又是女兒　荒唐尪勸孕妻吃偏方變性

二胎又是女兒　荒唐尪勸孕妻吃偏方變性

關鍵字：

六軍團桃園甲車雲豹反光鏡，影音

讀者迴響

熱門新聞

范逸臣突脫口「我已經結婚了」

跟「阿宏」南下嘉義玩！台中女慘遭丟包　崩潰痛哭

女「下公車」突不對勁！　就醫一照：大腿骨一半被吃了

快訊／吳速玲限動首回應！　

母把電風扇讓給孩吹　自己竟活活熱死

韓偶像情侶＋１！驚喜現身：交往4年了

曹格突「洗版吳速玲IG」：為什麼不回

快訊／震撼彈！SJ東海、銀赫、圭賢離開SM　「團體活動繼續」

木曜關鍵製作人沉寂2天　親曝心聲...

「要去網紅咖啡廳」騙過警衛　女墜樓慘死

曹格深夜失控！　曬婚紗照Tag前妻「承諾都廢了」

店員勸戴口罩被刺亡　嫌：盼維持死刑

12歲童被車撞「內部斬首」　奇蹟接回斷頭

快訊／高雄楠梓加工區大火！現場傳出爆炸聲

多車未讓女行人 18秒違規警連開8單

更多

最夯影音

更多
跟網友「阿宏」遊嘉義被丟包　台中女沒錢呆坐公車亭痛哭

跟網友「阿宏」遊嘉義被丟包　台中女沒錢呆坐公車亭痛哭
統神「白飯之亂」護航學生？　怒喊：去火鍋店吃到飽啦！

統神「白飯之亂」護航學生？　怒喊：去火鍋店吃到飽啦！

日本哈利波特男到理髮廳　超入戲用「魔法」擊退店員

日本哈利波特男到理髮廳　超入戲用「魔法」擊退店員

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面