雲豹甲車撞壞反光鏡！砲管急轉向影片曝　 六軍團要賠2萬維修費

記者沈繼昌、劉人豪／桃園報導



陸軍第六軍團所轄的584旅昨（13日）上午執行演習任務時，一輛CM-34「雲豹」八輪甲車的砲管不慎擦撞路旁反光鏡，造成損毀，六軍團回應，將負起後續賠償、維修事宜。對此，公路總局第一養護工程處指出維修費約1、2萬左右，而事發當時的影片也曝光。

▲六軍團甲車預演時撞到反光鏡。（圖／民眾提供）

影片中可看到，八輪甲車行經國際路段時，甲車上的砲管向右側伸出，與車身呈90度，等到靠近反光鏡時仍未收回，砲管直接命中將反光鏡撞毀，連帶波及後方的告示牌，甲車上官兵發現後，才急忙操作砲管轉向。

▲甲車撞到反光鏡後急忙把砲管轉向。（圖／民眾提供）

陸軍第六軍團指揮部指出，事發後單位已主動聯繫大園區公所，確認路段責任，並將負起後續賠償、維修事宜；另持續強化所屬在演習期間各項安全管控作為，確保任務順利執行。

據了解，該起意外發生在預演期間，當下CM-34雲豹甲車的砲管朝向假定的敵情方向，但官兵操作雲豹甲車轉向時，未注意到該反光鏡，而不慎造成損毀。

該反光鏡為公路總局第一養護工程處所有，中壢工務段表示，已請廠商先行施作完成，正在辦理計算費用，金額約一兩萬元上下，會與六軍團協商。