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「準泰利颱風」周日影響台灣最劇！雨灌到下周二　猛烈雨區出爐

▲▼熱帶性低氣壓7/14上午8點路徑潛勢預報及暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）

▲熱帶性低氣壓7/14上午8點路徑潛勢預報。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

今明兩天高溫炎熱，有局部午後雷陣雨，泰利輕颱最快今晚(14日)到明天(15日)清晨生成，外圍環流水氣將帶來降雨，明晚到周日(16日)起天氣轉不穩定，花東、恆春半島、東北角降雨明顯，午後中南部可能有局部大雨，不穩定天氣將持續到下周二(18日)，後續要留意是否有新的熱帶性低氣壓或颱風發展。

中央氣象局預報員謝佩芸表示，今天(14日)凌晨2點菲律賓東方海面生成新的熱帶性低氣壓，今天白天正在通過菲律賓呂宋島陸地，預計今天下半天進入南海，朝西北西通過南海往海南島和越南移動，路徑對台灣沒影響。

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謝佩芸指出，該熱帶性低氣壓強度在進入南海組織發展，今晚到明天(15日)清晨上午會增強今年第4號輕度颱風泰利，熱帶性低氣壓後續增強颱風系統移動過程，外圍環流會影響東南部海面，明晚東南部海面降雨情況增多。

▲▼熱帶性低氣壓7/14上午8點路徑潛勢預報及暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）

▲熱帶性低氣壓暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）

該熱帶性低氣壓朝西移動過程對台灣沒有影響，不過謝佩芸提醒，西移過程將帶來外圍水氣，東南部海面已經有外圍水氣接近，明天、後天(15日~16日)接近水氣會增多，低壓帶範圍很廣，將延伸菲律賓東方海面，周日(16日)前後東方水氣可能接近台灣。另台灣南方目前為季風低壓帶環境，未來都可能陸續會有熱帶系統，熱帶性低氣壓或颱風陸續在該低壓區發展。

至於降雨部分，謝佩芸指出，今天晴朗，降雨以山區和南部地區有午後雷陣雨，南邊開始有水氣接近，東南部到恆春半島可能有局部短暫雨，其他地方多雲到晴；明天水氣將增多，花東、恆春半島降雨比今天多，午後雷陣雨下雨範圍也會比今天廣，不過明天溫度仍高溫炎熱。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

謝佩芸提醒，周六(15日)晚到周日(16日)南邊熱帶性低氣壓或颱風外圍環流將更接近，降雨會更明顯，東半部、恆春半島、北海岸和東北角等降雨明顯，南部也會有短暫陣雨，中午過後熱力作用影響，午後雷陣雨發展更旺盛，中南部可能有局部大雨，周日安排戶外活動要留意天氣。

下周一到下周二(17日~18日)熱帶性低氣壓離台灣比較遠，但南方低壓帶還有水氣接近台灣，東半部降雨持續且有局部較大雨勢，其他地方可能出現局部短暫陣雨，周日到下周二整體天氣不穩定。

此外，周日起除天氣轉不穩定要留意降雨外，沿海活動則要留意北海岸、東半部、恆春半島有長浪，北海岸、南部沿海有強陣風。

溫度部分，謝佩芸表示，未來白天天氣依舊高溫炎熱，西半部高溫34度到36度，局部可到36到37度。

▼今天高溫趨勢。（圖／氣象局）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象局）

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