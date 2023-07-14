颱風季首個颱風「泰利」將生成！外圍環流寬廣　雨連下5天

▲熱帶性低氣壓今凌晨2點生成，最快今晚有機會成颱。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

熱帶性低氣壓可能成颱，天氣風險公司分析師吳聖宇表示，該熱帶性低氣壓預估明天有機會增強為今年第4號颱風「泰利」，將是今年颱風季的開端，未來陸續會有颱風跟著生成。準泰利颱風對台灣沒直接威脅，周末至下周三(15日~19日)外圍環流將影響台灣天氣和帶來降雨。

天氣風險公司分析師吳聖宇表示，原本位於菲律賓呂宋島附近的低壓系統在今天(14日)凌晨2點增強為熱帶性低氣壓，目前正在逐漸通過呂宋島上空，預估明天(15日)進入南海後有機會進一步增強為今年第4號颱風，將會命名為「泰利」，是由菲律賓所給的名字，意義是「刀刃」，這個系統將是7月份出現的第1個颱風，也將是今年颱風活躍季節的開端，未來陸陸續續會有颱風跟著生成。

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根據預報資料顯示，「準泰利颱風」大致會朝向華南沿岸一帶移動，對台灣沒有直接威脅，吳聖宇指出，因它位於大範圍低壓帶中，北側、東北側的外圍環流相當寬廣，因此從明天周末起一直到下周三左右(15日~19日)台灣都會受大低壓帶影響，天氣不穩定，迎風面東半部、恆春半島一整天斷斷續續會有短暫陣雨，西半部則是有比較旺盛的午後雷雨。

▲熱帶性低氣壓今凌晨2點生成，最快今晚有機會成颱。（圖／氣象局）

不過各地預報溫度依然偏高，高溫普遍有33度到35度，局部單點仍可能來到36度或以上。

吳聖宇指出，今天(14日)要留意的仍是山區午後熱對流雷雨，昨天(13日)午後雷雨已經明顯的減少，依照預報資料來看，今天可能會再少一些，不過在西半部，尤其是台中以南的山區到了午後還是會有熱對流發展起來的情況，主要降雨集中在山裡面，平地受影響較大的地方則是偏向南部的南高屏一帶，北部、東北部地區就比較沒有明顯的午後雷雨機會，花東地區、恆春半島則是要留意熱帶性低氣壓外圍氣流帶來的局部短暫陣雨，整體天氣仍有些不穩定。

下周後半(7月20日起)逐漸脫離大低壓帶，吳聖宇表示，太平洋高壓又會增強西伸過來，預期台灣又將回歸到比較正常的夏季型天氣型態，主要的天氣變化為山區的午後熱對流雷雨，溫度方面則有可能又會變得更熱一些，極端高溫發生的機會也再度提高。熱帶洋面上則是陸續會有其他的熱帶擾動或颱風繼續出現，但是否影響台灣仍言之過早，有待後續觀察而定。