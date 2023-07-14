　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「周杰倫概念股」股東背景曝光！從總機小妹...拚到身價破億

▲▼周杰倫「嘉年華」香港演唱會。（圖／杰威爾提供）

▲周杰倫概念股昨掛牌上市。（圖／杰威爾提供）

記者周亭瑋／綜合報導

被譽為「周杰倫概念股」的巨星傳奇（06683）昨（13）日在港交所掛牌上市。作家黃大米就透露，這檔股票裡有四位股東，其中一位正是她的國中同學，除了分享對方勵志的奮鬥史，她也給予高評價，直呼「令人尊敬的台灣女孩。」

黃大米深夜在臉書提到，「剛剛趁著空檔上網看了一下新聞，發現香港今天有一檔周杰倫概念飆股，裡面四位股東有一位是我的國中同學。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

她表示，這位女同學在國中時期就很有才華，也因此遭受到同學排擠，「多年後，我們在電視台新聞部重逢，她已經在主持節目，我才知道當年她為了進入電視台，從總機開始熬，慢慢成為記者，之後調轉到台北當記者，努力爭取機會成了電視台的主持人與主播。」

▲其中一位股東是她的同學。（圖／翻攝自臉書／黃大米）

▲其中一位股東是她的同學。（圖／翻攝自臉書／黃大米）

黃大米直言，「她一直都很拚，轉行當業務也很出色，為了前途跑去大陸發展，沒幾年年收暴增，回來替高雄的家人買了房子，在台北買了商辦。」

沒想到，如今再次聽到對方消息，她已是香港上市公司的大股東，身價應該破億，黃大米也不禁感慨，「我看著她從總機小妹到身價破億，想到的是，一個孩子將來能不能有所成就，除了運氣以外，最重要的倒不是文憑，而是一顆企圖心。她一直很有企圖心，真是令人尊敬的台灣女孩。」

▲▼周杰倫概念股將上市，媽媽葉惠美是大股東。（圖／翻攝自IG／周杰倫）

▲周杰倫媽媽葉惠美是大股東。（圖／翻攝自IG／周杰倫）

巨星傳奇12日在港交所發布公告，發行約1.27億股份，發售價為4.25港元（約新台幣17元），全球發售款項為2.45億港元（約新台幣9.74億元），在香港發售股份最終數目為1266.4萬股，占發售股份總數10％，獲約12.99倍認購；國際發售股份最終數目為1.14億股，占發售股份總數約90％，獲約1.15倍認購。

另外，巨星傳奇是中國的一家新零售運營商，成立於2017年，透過創建及營運多元化的獨有明星IP矩陣，賦能低碳水化合物健康管理產品銷售，會被稱為「周杰倫概念股」，是因為公司共同創辦人之一為周杰倫的母親葉惠美，及周杰倫所屬經紀公司「杰威爾」負責人楊峻榮，2人對巨星傳奇持股約27.6％，而長期跟周杰倫合作的作詞人方文山則是首席文化官。
 

❤4大瓶洗衣精399、1包不到12元衛生紙、資生堂防曬乳、台東頂級鮮蛋！超殺優惠夯品...免會員、快速結帳

ET快訊
快訊／遭控當選無效　北市議員林杏兒判決出爐
快訊／吳速玲限動首回應！
《木曜4》全員出走！骨灰級鐵粉點名「這單元」最大敗筆
快訊／曹格突發求救訊息！　上百網友湧入
4000元吃到飽秒殺「他看傻1現象」！　網揭內曝
快訊／震撼彈！SJ東海、銀赫、圭賢離開SM
快訊／10:09規模4.4地震　最大震度4級

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2年前就預言！粉絲揭「木曜跌落神壇」關鍵原因：走到這步不意外

起薪36K！桃機招14名消防員、機工員　 需過「爬竿、舉重」5關卡

南部血庫庫存又見底　醫療用血供應亮紅燈！

《木曜4》再1製作人發文！曝已脫離2、3周　嘆：終究事與願違

梵立藝術師生聯展「沁#行旅」響應公益　開幕茶會畫作義賣捐世展會

「準泰利颱風」周日影響台灣最劇！雨灌到下周二　猛烈雨區出爐

木曜團隊離職！她心疼阿部瑪利亞「演藝路很衰」　曾0收入水電被斷

《木曜4》全員出走！骨灰級鐵粉點名「這單元」是最大敗筆

快訊／10:09花蓮卓溪規模4.4地震　最大震度4級

最頂吃到飽4000元訂位秒殺！他看傻喊「穩賺？」　網揭驚人內幕

跟網友「阿宏」遊嘉義被丟包　台中女沒錢呆坐公車亭痛哭

統神「白飯之亂」護航學生？　怒喊：去火鍋店吃到飽啦！

日本哈利波特男到理髮廳　超入戲用「魔法」擊退店員

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

小球迷和林智勝立牌合照　本尊現身：要不要一起拍

警破門逮藥頭2月嬰狂哭　鐵漢秒變奶爸幫泡奶安撫

爸國道上「無呼吸心跳」　兒急停路肩下車跪地CPR

苗栗計程車遭追撞飛進田　倒楣婦出院5分鐘又被送醫

爸將汰換陪伴多年舊車　兒不捨流淚做最後道別

2年前就預言！粉絲揭「木曜跌落神壇」關鍵原因：走到這步不意外

起薪36K！桃機招14名消防員、機工員　 需過「爬竿、舉重」5關卡

南部血庫庫存又見底　醫療用血供應亮紅燈！

《木曜4》再1製作人發文！曝已脫離2、3周　嘆：終究事與願違

梵立藝術師生聯展「沁#行旅」響應公益　開幕茶會畫作義賣捐世展會

「準泰利颱風」周日影響台灣最劇！雨灌到下周二　猛烈雨區出爐

木曜團隊離職！她心疼阿部瑪利亞「演藝路很衰」　曾0收入水電被斷

《木曜4》全員出走！骨灰級鐵粉點名「這單元」是最大敗筆

快訊／10:09花蓮卓溪規模4.4地震　最大震度4級

最頂吃到飽4000元訂位秒殺！他看傻喊「穩賺？」　網揭驚人內幕

2年前就預言！粉絲揭「木曜跌落神壇」關鍵原因：走到這步不意外

起薪36K！桃機招14名消防員、機工員　 需過「爬竿、舉重」5關卡

散步沒牽繩！臘腸狗門口遇「死亡車禍」　滿臉血搶救30分鐘無效

幫忙勸進韓冰參選？　蔣萬安：相信黨中央會做整體考量

鴻海傳與台積電、日商TMH合盟　在印度設半導體廠

12歲童被車撞！頭部與脊椎分離「內部斬首」　醫奇蹟接回斷頭出院

台商疑似接受大陸資金買票影響台灣總統大選遭判刑定讞

林昱珉今天正式升上2A　陳聖平降2級到新人聯盟

南部血庫庫存又見底　醫療用血供應亮紅燈！

快加油！下周油價每公升預計漲0.4元　95汽油站上31元

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

生活熱門新聞

木曜關鍵製作人沉寂2天　親曝心聲...

泰利颱風最快今晚生成！預測路徑出爐　挾低壓環流「4地降雨最猛」

台南牛肉湯入選米其林！在地人崩潰

颱風周六可能生成　雨彈最猛時間曝

陳昇捲性騷「道歉信曝光」遭洗版

木曜4團隊全走！粉絲：陳百祥才是靈魂

泰利颱風今晚生成　15縣市「酷熱」飆破38℃

快訊／10:09花蓮卓溪規模4.4地震　最大震度4級

北科大生「飯桶王大賽」不辦了！發起人突道歉3次：我好怕

白飯之亂！他點名1人很糟糕：想靠白飯填飽所有人

LINE被封鎖！她狂傳罵人訊息「突顯示已讀」

熱炒店老闆開大絕！他感嘆「這一仗學生輸了」

熱炒店停業學生也慘了！律師要北科生記住4件事

陳昇遭控性騷　網見1玄機：被抵制？

更多熱門

相關新聞

周杰倫概念股掛牌狂飆48%　葉惠美成億萬富豪

周杰倫概念股掛牌狂飆48%　葉惠美成億萬富豪

被譽為「周杰倫概念股」的巨星傳奇（06683）昨（13）日在港交所掛牌上市，首日以5.75港元開出，比招股價4.25港元高出35.3％，隨後攀至最高6.3港元，漲逾48％。彭博社則報導，周杰倫媽媽葉惠美持有的股份，用發行價計算就價值5400萬美元（約16.69億台幣）。

「周杰倫概念股」巨星傳奇掛牌首日漲48％　抽中每手賺逾4000元

「周杰倫概念股」巨星傳奇掛牌首日漲48％　抽中每手賺逾4000元

半夜熱炸！老父堅持吹電扇「調最弱風速」　她心累

半夜熱炸！老父堅持吹電扇「調最弱風速」　她心累

10個路邊攤賺爛了「都拿現金買房」！網決定改行

10個路邊攤賺爛了「都拿現金買房」！網決定改行

「1千多萬不用貸啦」鄰居買房霸氣付現　職業曝光！

「1千多萬不用貸啦」鄰居買房霸氣付現　職業曝光！

關鍵字：

周杰倫概念股巨星傳奇06683周杰倫概念股票總機小妹黃大米

讀者迴響

熱門新聞

范逸臣突脫口「我已經結婚了」

跟「阿宏」南下嘉義玩！台中女慘遭丟包　崩潰痛哭

女「下公車」突不對勁！　就醫一照：大腿骨一半被吃了

母把電風扇讓給孩吹　自己竟活活熱死

曹格突「洗版吳速玲IG」：為什麼不回

韓偶像情侶＋１！驚喜現身：交往4年了

木曜關鍵製作人沉寂2天　親曝心聲...

曹格深夜失控！　曬婚紗照Tag前妻「承諾都廢了」

多車未讓女行人 18秒違規警連開8單

店員勸戴口罩被刺亡　嫌：盼維持死刑

快訊／高雄楠梓加工區大火！現場傳出爆炸聲

快訊／震撼彈！SJ東海、銀赫、圭賢離開SM　「團體活動繼續」

男大生「每天看200部A片」性成癮慘了

韓星遺體躺冰櫃23天！經紀人自費幫辦葬禮

泰利颱風最快今晚生成！預測路徑出爐　挾低壓環流「4地降雨最猛」

更多

最夯影音

更多
跟網友「阿宏」遊嘉義被丟包　台中女沒錢呆坐公車亭痛哭

跟網友「阿宏」遊嘉義被丟包　台中女沒錢呆坐公車亭痛哭
統神「白飯之亂」護航學生？　怒喊：去火鍋店吃到飽啦！

統神「白飯之亂」護航學生？　怒喊：去火鍋店吃到飽啦！

日本哈利波特男到理髮廳　超入戲用「魔法」擊退店員

日本哈利波特男到理髮廳　超入戲用「魔法」擊退店員

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面