「周杰倫概念股」股東背景曝光！從總機小妹...拚到身價破億

▲周杰倫概念股昨掛牌上市。（圖／杰威爾提供）

記者周亭瑋／綜合報導

被譽為「周杰倫概念股」的巨星傳奇（06683）昨（13）日在港交所掛牌上市。作家黃大米就透露，這檔股票裡有四位股東，其中一位正是她的國中同學，除了分享對方勵志的奮鬥史，她也給予高評價，直呼「令人尊敬的台灣女孩。」

黃大米深夜在臉書提到，「剛剛趁著空檔上網看了一下新聞，發現香港今天有一檔周杰倫概念飆股，裡面四位股東有一位是我的國中同學。」

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她表示，這位女同學在國中時期就很有才華，也因此遭受到同學排擠，「多年後，我們在電視台新聞部重逢，她已經在主持節目，我才知道當年她為了進入電視台，從總機開始熬，慢慢成為記者，之後調轉到台北當記者，努力爭取機會成了電視台的主持人與主播。」

▲其中一位股東是她的同學。（圖／翻攝自臉書／黃大米）

黃大米直言，「她一直都很拚，轉行當業務也很出色，為了前途跑去大陸發展，沒幾年年收暴增，回來替高雄的家人買了房子，在台北買了商辦。」

沒想到，如今再次聽到對方消息，她已是香港上市公司的大股東，身價應該破億，黃大米也不禁感慨，「我看著她從總機小妹到身價破億，想到的是，一個孩子將來能不能有所成就，除了運氣以外，最重要的倒不是文憑，而是一顆企圖心。她一直很有企圖心，真是令人尊敬的台灣女孩。」

▲周杰倫媽媽葉惠美是大股東。（圖／翻攝自IG／周杰倫）

巨星傳奇12日在港交所發布公告，發行約1.27億股份，發售價為4.25港元（約新台幣17元），全球發售款項為2.45億港元（約新台幣9.74億元），在香港發售股份最終數目為1266.4萬股，占發售股份總數10％，獲約12.99倍認購；國際發售股份最終數目為1.14億股，占發售股份總數約90％，獲約1.15倍認購。

另外，巨星傳奇是中國的一家新零售運營商，成立於2017年，透過創建及營運多元化的獨有明星IP矩陣，賦能低碳水化合物健康管理產品銷售，會被稱為「周杰倫概念股」，是因為公司共同創辦人之一為周杰倫的母親葉惠美，及周杰倫所屬經紀公司「杰威爾」負責人楊峻榮，2人對巨星傳奇持股約27.6％，而長期跟周杰倫合作的作詞人方文山則是首席文化官。

