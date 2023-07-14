泰利颱風最快今晚生成！預測路徑出爐　挾低壓環流「4地降雨最猛」

▲熱帶性低氣壓今凌晨2點生成，最快今晚有機會成颱。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

熱帶性低氣壓TD05今(14日)凌晨2點生成，預計今晚到明天清晨有機會增強為今年第4號颱風「泰利」，將往海南島附近移動，雖距離台灣有一段距離，不過低壓環流可能影響台灣，明天周六(15日)到周日(16日)將帶來較明顯雨勢，降雨熱點包括基隆北海岸、東部、南部和各地山區。

熱帶性低氣壓TD05今凌晨2時中心位置在北緯 16.5度，東經 123.0度，以每小時24公里速度，向西北進行。中心氣壓1000百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。

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氣象局預報員廖經翔表示，熱帶性低氣壓預計今天(14日)晚上到明天(15日)清晨有機會生成颱風，該熱帶性低氣壓正在登陸菲律賓，可能結構會遭破壞，到海面上後將會再增強，未來路徑預測將往西到西北西移動至海南島附近，距離台灣沒有很近，不過低壓環流可能影響台灣。

▲熱帶性低氣壓今凌晨2點生成，最快今晚有機會成颱。（圖／氣象局）

泰利颱風若生成雖距離台灣有一段距離，但將帶來降雨，廖經翔指出，明天周六(15日)到周日(16日)雨勢相對比較明顯，包括基隆北海岸、東部、南部和各地山區，另中部和北部也可能有午後雷陣雨。