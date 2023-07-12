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要見準婆婆！她看照片驚見國中「夢魘」崩潰：是曾經霸凌我的老師

女網友10日在Dcard表示，男友媽曾是霸凌她的補習班老師。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲原PO國中時曾被補習班老師霸凌，至今仍無法釋懷。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

結婚前務必做好身家調查！1名女網友近日發文表示，自己與男友交往1年半左右，因感情穩定，有預計結婚，而後打算與男友家長吃飯見面。沒想到事前先看男友家人的照片後，才發現男友媽竟是曾經霸凌她的國中補習班老師，讓她崩潰求問網友，該不該繼續這段感情？貼文一出也引發網友熱議。

原PO近日在Dcard上以「男友媽是曾經霸凌我的老師」為題發文，表示男友大她3歲，他們目前交往1年半左右，感情都還蠻穩定的，也有結婚的打算，結果男友近日突然問她要不要和他家人吃個飯，「我沒多想就答應了，想說反正以後會結婚。因為他和家人不在同個縣市，所以我們約了這星期六（15日）中午。」

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答應邀約後，原PO又向男友表示，想先看看他家人的照片，剛好男友在滑臉書，於是就找出他媽的帳號給她看，「不知道為什麼越看越眼熟，經男友同意後，我開始從上傳相片那裡往下滑，男友媽的貼文不多，很快就滑到11、12年前，我正就讀國中的時期，剛好有一張男友媽的自拍照，那個髮型那個穿著，真的跟我想的是同一個人……我國中的補習班老師！」

原PO回憶稱，那位補習班老師不只一次帶著全班男同學嘲笑她的身材，還會在她準備回家時，故意摸走一本學校講義，讓原PO隔天去學校上課找不到。甚至還會誤導她，把明明對的答案改成錯的，讓班導對她留下不用心的印象，「雖然過很久了，但那對當時的我來說是一個很大的打擊，到現在對這些事還是無法一笑帶過。」

原PO苦惱表示，自己不知道要不要和男友坦白這件事，因為說到底，這只是她和他媽的恩怨，跟她男友好像沒關係，可是又想到這個人可能會在不久的未來變成她的婆婆，讓原PO直呼：「想到就覺得好可怕」，「星期六就要見面了，我該怎麼辦？難道要因為這樣分手嗎？」

貼文一出也引發網友熱議，其中1名男子就表示，「如果男友無條件站在妳那邊，這人就可以嫁了，並且可以安心展開你的復仇計劃（開玩笑的）；如果你男友反倒幫她媽說話，希望你自己能夠好好想想這樣的男人值不值得妳嫁給他。」

最後，原PO也在網友的建議下，向男友坦承這件事，沒想到對方聽完後竟然回答，「也許我媽是真的做了不好的事，但都已經是十幾年前的事了，為什麼妳要一直糾結？而且那些也可能只是跟學生打鬧，是妳把它放太大了。妳就不能寬容一點，這樣記仇我們以後要怎麼結婚？」

男友的回答也讓原PO徹底心寒，直呼「目前是決定分手了……真的像某幾樓說的，呵呵，死媽寶！」

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