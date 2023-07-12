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成大教授「果汁機倒金魚」實驗…找人按榨汁鍵！高一生嚇哭

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲營隊教授的實驗嚇壞小高一。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

台大營隊課程教授「叫學生把活的金魚打成汁」引發爭議！有高一學生日前參加台大第23屆人社營，10日下午要上一堂「批判思考：當代文學與文學理論」，授課教授是成大外文系一名賴教授。課堂上，賴教授講述一名外國人做過的人性實驗，是在果汁機裡放金魚，結果真的有民眾按下按鈕。沒想到，賴教授也拿出果汁機、金魚，並要學生上台按榨汁鍵，嚇壞許多高中生。

一位高一學生在Dcard發文，「教授叫學生把活的金魚打成汁」，說他參加為期14天的台大第23屆人社營隊，團隊邀請不少大咖教授，其中一堂「批判思考：當代文學與文學理論」請到成大外文系的賴教授。高一生表示，賴教授在課堂間，突然拿出一台果汁機，和學生講述有一名外國人做過的人性相關實驗，「他（外國人）在十台果汁機裡面放了金魚，讓民眾可以去按，最後也真的有金魚被殺死，藉此好像是要反思生命的意義還是價值什麼的。」

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講完例子後，賴教授就走到果汁機旁按下開關，讓學生知道果汁機真的有插電，是有刀片、會運轉的狀態，「這個時候已經有學員在不平靜了，而他就這樣，在沒有任何保護措施的情況下，從講台後拿出了一條用透明塑膠袋裝著的金魚，是一條白色的、微微透明的，活著、會擺動魚鰭，眼睛又大又漂亮，很可愛的一隻金魚。」

接著，賴教授請助教把魚倒進果汁機，教室裡瞬間充滿驚嚇、尖叫和倒抽一口氣的聲音，教授還說，「會怕可以出去」，讓不少學生都覺得金魚真的會慘死。也因為教授事先沒有告知要做這個實驗，輔導員也都在跑來跑去、瞭解情況。

後來，教授拿出自己的書，說要送給上台按果汁機的同學，就真的吸引自願學生，「這時候已經有很多學員衝出教室，呈現情緒崩潰的狀態。而且這個教授還做了一件讓人很不舒服的事，他在選出同學、同學走出來、同學準備要按的時候，都一直叫我們拍手。」

「第一次按下去沒事，我馬上就知道『啊是假的』」，原PO表示，理智上認為，教授不可能公然殺生，「但教授一直營造氣氛，加上這個教授把金魚倒進去的時候，在我看來就已經不太正常，我無法保證他到底不正常到什麼地步。」而自願學生按下按鈕後，確實是虛驚一場。

但當時，教授卻補了一句「咦？啊怎麼沒有轉？」自願者又按了一次，讓原PO覺得很糟糕，「他（教授）同時也讓這位同學暴露在被譴責的風險中」，忍不住質疑，「這個教授也沒跟我們講清楚，他做這個實驗的目的，整堂課都很莫名奇妙。而且他根本不是在跟我們做實驗，完全就是在拿我們做實驗吧？」

高一生也指出，該堂課程結束後，很多學員都在教室、走廊、醫護處抱在一起哭，情緒非常崩潰，「受到實驗的衝擊、自責、不滿、不舒服都混在一起。」發生這種事，輔導員的臉也是一個比一個黑，「而這位賴教授看到這樣的景象居然還大笑，好像覺得自己的實驗很成功？」

高一生認為，賴教授對學生做的事情，可能會造成一個人心理創傷，而且如果出事，是營隊要負責處理，「很不負責任，從頭到尾都很離譜」，且不論機器最後有沒有插電，根本不影響事情的本質，直呼「這是台大人社營第一次邀請他當講師，而我希望再也不會上到他的課了。」

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