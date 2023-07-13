6歲童想把拔溜出安親班...工人爸「全身工作證明」　衝派出所抱她

▲台中一名6歲女童12日獨自跑出安親班找爸媽，民眾發現後趕緊帶女童到派出所，女童正在工作的父親趕緊前往。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市豐原區一名6歲陳姓女童，因為爸媽工作繁忙，被送去安親班，不料昨（12）日上午女童因為太想念爸爸媽媽，獨自跑出補習班，好心民眾發現女童獨自一人，趕緊把她帶去派出所。女童爸媽接獲通知，趕緊放下工地工作衝去派出所，一身灰土的爸爸，抱著女兒溫柔安撫她：「不可以亂跑呀！」連警員都被他的溫柔感動。

豐原警分局頂街派出所12日服勤時，突然有民眾牽著一名6歲女童走進派出所，指稱在豐原中山路上看見女童獨自一人，怕女童在馬路上會有危險，詢問女童為何一人，女童也沈默不語，才會將她帶至派出所請求員警協助。

員警一聽，趕緊蹲下安撫女童，才得知女童是因為想念工作中的爸媽，才會獨自從安親班跑出來，但是女童無法說出自己的姓名或是家人資料，員警靈機一動，先拍下女童照片請分局同仁協助留意，再到豐原地方臉書社團貼文，請民眾協助辨認。

果真不到一小時，女童爸爸放下工地工作，身上還可看見工作時造成的髒污，衝到頂街派出所後，緊緊抱住女兒，溫柔地向女兒說：「爸爸在工作，不可以亂跑！」所幸女童並未發生危險，陳父也頻頻向警方、協助民眾致謝。

豐原警分局長劉其賢呼籲，民眾家中若有年幼兒童，應隨時留意其活動並注意安全，避免讓幼童離開視線，切勿讓孩子單獨外出，以免發生危險，平時也可訓練幼童熟記家人聯絡資訊，有助快速通知家人。