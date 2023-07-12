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年薪120萬男戀愛「不AA」霸氣付錢　女友卻怨：沒買精品不夠大方

戀愛,愛情,男女朋友,交往,表白（圖／記者林世文攝）

▲伴侶間講到金錢，總是多少會傷感情。（示意圖／ETtoday資料照）

文／CTWANT

情侶或夫妻間的生活互動，常常只要一談到「金錢」，大家似乎都會變得比較敏感，有些伴侶甚至在金錢上十分講求公平，也因此衍生出「AA制」的名詞跟糾紛。但有一名年薪120萬的工程師，上網問眾網友們，他提到和女友平時的約會費用，大多由他負擔，但最近女友卻抱怨他，從沒收過貴重禮物，覺得他不夠大方，讓在戀愛中總是霸氣付錢的原PO困惑問大家：「這樣有道理嗎？」

一名男網友在臉書《匿名2公社》社團發文，提到自己從事電子業，年薪約有120萬，和現在這任女友交往2年左右，平時兩人約會的開銷，大部分都由他負擔。他以為自己這樣不跟女友計較金錢，不講求「AA制」的互動方式，女友應該感念在心。沒想到女友最近卻對他抱怨，指責他都沒送過像是精品、名牌包等貴重禮物，覺得另一半「不夠大方」。

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網友們看到原PO的無奈，紛紛勸他可以分手了，並批評原PO女友的戀愛心態可議，「她愛你的錢，不是你的人」、「下一位啊！這不是你養得起的就不要養」。

還有網友直言，「年薪120要買LV實在很簡單，但你要告訴她：要我送妳可以，妳自己要先買得起，不能因為自己買不起，就要別人送妳來滿足自己的虛榮心。因為男生根本沒必要為女生的虛榮心買單。」

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