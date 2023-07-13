搭郵輪度假驚見「血染海岸」！　傳統祭典大量屠殺鯨魚嚇壞遊客

▲ 法羅群島的傳統捕鯨活動Grindadráp。（圖／翻攝自臉書「Captain Paul Watson Foundation UK」）

圖文／CTWANT

上週日（9日），一艘英國郵輪停靠在歐洲北部的法羅群島岸邊，卻意外看見了近80隻鯨魚被屠殺，並血染大片海水的畫面。據悉，居民正在進行當地的傳統活動，捕鯨對他們來說更是具有重要的文化意義，現場也聚集了許多人圍觀，郵輪上的乘客也因此受到驚嚇，而郵輪公司則在推特上表達了歉意，並強調官方相當反對捕鯨這項「過時活動」。

根據每日郵報（Daily Mail）的報導，當時法羅群島的居民屠殺了約78頭長鰭領航鯨，是為當地居民於夏季的重要文化活動「Grindadráp」，而這項傳統甚至可以追溯到西元前900年。不過，由於現在明文禁止使用魚叉和長矛，鯨魚會被帶到陸地上並在眾人面前被殺死，擱淺鯨魚的脊柱、背鰭遭切斷，動脈破裂，才造成大量血液噴濺，血染大海。

英國大使郵輪公司（Ambassador Cruise Line）表示，他們曾花費數周試圖與法羅群島政府對話，強烈反對這項過時的殘忍捕撈活動，但無法達成順利共識，才造成了此次郵輪乘客的驚嚇事件，也對此感到相當抱歉。該郵輪公司提到，他們會呼籲乘客和船員不要購買任何鯨魚、海豚的肉製品，並斥責透過商業行為謀取暴利的惡行。

另外，該郵輪公司也說，他們自2021年起就與ORCA（一家致力於研究和保護英國和歐洲水域鯨豚的慈善機構）合作，想要推動相關的變革。對此，英國保羅沃森船長基金會（Captain Paul Watson Foundation）直言，如果郵輪公司真想抵制法羅群島，應該直接將這項行程刪除，而非一再地重新探訪該地，反而像是在無意中支持了當地居民的捕鯨活動。

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