陌生人闖運動中心淋浴間！「你很可愛」蹲下硬含　陽光男超崩潰

▲陳男掀開浴簾闖進小奕的淋浴間，吞下硬含他的生殖器，還射精在他肚子上滿足離去，讓小奕崩潰報警提告。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）



記者黃哲民、蔡怡萍／台北報導

男子小奕（化名）在台北市大安運動中心淋浴間盥洗時，突然遭陌生的陳男掀開門簾闖入，說了句「你很可愛」後就蹲下硬含，小奕被嚇得不知所措、任由陳男性侵得逞。法官審理認為，小奕當時命根子發炎還塗著藥膏，應無性交意願，依強制性交罪判陳3年5月徒刑，民事部分也要賠償小奕30萬元。

這起性侵案發生在2021年11月17日晚間9點多，擔任餐廳主管的陳男穿著泳褲戴著泳帽，在北市大安運動中心的游泳池畔徘徊卻不下水，暗中盯上剛跟朋友從泳池上岸、準備去沖澡的小奕，一路尾隨進男性淋浴間，不顧其他隔間都有人，陳男直接掀開門簾闖入。

小奕在全身赤裸的狀態下，被陌生的陳男嚇了一大跳，問對方想幹嘛，陳男直接表白說「你很可愛，身材練得很好」，表示想要「親密互動」，小奕從沒遇過這種狀況，慌亂搖頭表示「不行！我朋友在旁邊，他會知道」，沒想到陳毫不在乎地說「沒關係、很快就好了」，接著就蹲張口性侵。小奕想抗拒但推不開比他高出一個頭、身材比他魁梧的陳男，加上命根子還被對方含在嘴裡，怕遭咬傷或咬斷，又覺得若呼救驚動眾人看到這幕情景很羞恥，一時不知如何反應，因而讓陳男性侵得逞。

直到友人洗好澡出來呼喚，小奕才跟朋友訴苦，越說越生氣、想找陳男理論，但他和朋友在運動中心繞一圈撲空，小奕事後就醫院檢查，幸好沒有染上性病；警方接獲醫院通報性侵事件，由於運動中心監視器拍下陳男一路跟蹤的影像，也清楚拍到陳男長相，很快就逮到人。

陳男承認為小奕口交、還撫摸對方腹肌，但否認違反對方意願強制性交，宣稱對方當時沒說不要，顯然對他有意思。小奕哀怨反駁，表示事發前2天他才因龜頭包皮發炎就醫、還在塗藥治療，根本沒有「人與人連結」的念頭。

法官認為，被害人命根子還在發炎，理應沒有性交意願，認定陳男強行口交，到案後不認罪也沒和解賠償，依強制性交罪判刑3年5月。

至於民事部分小奕求償60萬，法官因陳男對於刑事判決未提出爭執、也未到場提書狀，視為自認，審酌後判陳應賠償小奕30萬精神撫慰金，仍可上訴。