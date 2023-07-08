偷女砲兵「小可愛照」！還分享同袍意淫　2天兵手賤下場曝

▲2名裝甲旅上兵偷拿女兵手機下載其清涼照。（示意圖／免費圖庫pakutaso）



記者黃資真／高雄報導

陸軍裝甲旅譚姓、伍姓上兵負責保管女兵遺失的手機時，竟私自下載清涼小可愛照，又分享給同袍觀看，女兵發現後氣炸上報長官。橋頭地院審理後，依無故取得他人電腦之電磁紀錄、無故洩漏因利用電腦持有他人秘密罪，將2人各處拘役60日、50日，得易科罰金。

判決指出，譚男為陸軍裝甲第五六四旅砲兵營砲一連上兵，於2021年11月17日上午代理安全士官，當天和伍男一同執行營區大門待命勤務，當天大門哨長拾獲1名女兵的手機，暫時放在手機櫃保管。

然而，譚男卻管不住自己的手，私自拿出手機查看裡面內容，並將相簿內女兵穿著小背心的私密照，利用IG傳給伍男，下載後再用LINE傳給自己。

拿到私密照的2人，又陸續分享給同袍觀看，直到女兵取回手機後發覺有異，向長官反應，調閱監視器查出譚、伍2人惡行才曝光，女兵堅持提告，結果雙雙遭依妨害秘密罪起訴。

審理時伍男坦承全部犯行，譚男僅承認部分犯行，法官認為2人逕自取得他人電腦紀錄洩漏予第三人，審酌2人雖皆有意願調解，然雙方對賠償金額認知差距過大失敗，譚依共同犯無故取得他人電腦之電磁紀錄罪、無故洩漏因利用電腦持有他人秘密罪各處拘役40日，合併處60日；伍各處40日、30日，合併處50日，皆得易科罰金。可上訴。