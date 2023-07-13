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台南就業中心連辦4場次現場徵才　並有就業獎勵專案說明

▲勞動部雲嘉南分署台南就業中心接力辦理4場次徵才活動，邀集15家企業釋出近500個工作機會，薪資最高上看55K。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲勞動部雲嘉南分署台南就業中心接力辦理4場次徵才活動，邀集15家企業釋出近500個工作機會，薪資最高上看55K。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為因應疫後觀光餐飲業等復甦，大舉招募新員工，勞動部雲嘉南分署台南就業中心接力辦理4場次徵才活動，邀集服務業、量販業、百貨零售業、製造業、旅宿業、客運業等計15家企業，釋出近500個工作機會，薪資最高上看55K。

活動日期分別在7月14日、20日、22日、26日，其中22日提供100個暑期工讀機會，想要暑期打工朋友別錯過。台南就業中心並於各場次徵才活動中舉行勞動部最新就業獎勵專案說明會，提供獎勵專案諮詢及代收履歷服務，民眾可多加利用。

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14日至22日期間共3場單一廠商徵才，分別為14日下午2時至4時三井資訊(股)公司在台南就業中心(台南市東區衛民街19號)現場媒合，提供門市行政、3C業務專員、3C儲備幹部、筆電業務專員等20個工作機會。每月薪資上看55K。20日下午2時至3時30分美喆國際企業(股)公司在科工廠區(台南市安南區工業三路15號)現場媒合，提供產線生產技術人員、倉管員、廠務工程師等100個工作機會，每月薪資40K至55K。22日法商家樂福下午1點至4點在台南就業中心(台南市東區衛民街19號)現場媒合，提供100個工讀機會，時薪176元至180元。

26日下午2時至4時在法華社區活動中心(台南市中西區府連路22號)辧理「2023求職逗陣來 就業好薪情」徵才活動。參與徵才的優質廠商包含台南大飯店、萬國通路、晶山國際、名乘開發、東鷹旅行社、美商德盟全球凱展等10家以上企業。提供房務人員、櫃檯接待員、西廚廚師、訂席人員、生鮮採購專員、清潔員、銷售人員、組立作業員、樣品打樣員、機械操作員、廠務助理人員、資訊人員、SPA芳療師、廠務助理、業務人員、展售專員、外場服務員、內場助理廚師等逾250個工作機會。

活動相關訊息或想了解更多的徵才活動可至「台灣就業通網站-徵才專區」查詢https://pse.is/4mvchp或撥打台南就業中心電話 (06-2371218)洽詢。

除了現場徵才的廠商，還有漢程汽車客運、興南汽車客運、和欣汽車客運、二十一世紀生活事業(股)公司、小北百貨及「專案就業滿30日勞動部發獎勵金」廠商如台灣壹番屋(CoCo壱番屋)、三澧企業、隆順安全食品(順億鮪魚專賣店)、碳佐麻里等，現場提供履歷代收服務及專案就業獎勵解說服務。

▲勞動部雲嘉南分署台南就業中心接力辦理4場次徵才活動，邀集15家企業釋出近500個工作機會，薪資最高上看55K。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南就業中心胡瑞娟主任表示，因應畢業季及青年學子暑期打工需求，就業中心與轄區廠商合作，辧理多場次徵才，增加社會新鮮人面試機會，提高媒合率。另為改善疫後產業缺工情形，勞動部規劃「疫後改善缺工擴大就業方案」，目前轄區內專案職缺有台灣壹番屋(CoCo壱番屋)、三澧企業、隆順安全食品(順億鮪魚專賣店)、碳佐麻里等，提供內、外場正職服務人員及廚務人員等職缺，薪資32K-38K不等。求職朋友若參加本次專案全時受僱，將可獲得每月6000元的就業獎勵金，若求職朋友為中高齡等特定身份，每月就業獎勵更高達10000元，最長發給12個月。高齡、中高齡、二度就業婦女等特定身份的求職者從事部分工時工作，也可有每月5000元的就業奬勵，最長發給12個月。有意願從事專案的朋友們，可洽詢台南就業中心或各地公立就服務機構了解詳情。

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